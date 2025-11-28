Sven Mislintat is in Amsterdam geen graag geziene gast meer, maar de beleidsbepaler kan in Duitsland mogelijk weer aan de slag. De beleidsbepaler zou op de lijst staan om aan de slag te gaan bij het Duitse Dynamo Dresden.

De 53-jarige Mislintat werd in 2023 vol trots aangekondigd als de nieuwe technisch directeur van Ajax. Na goede periodes bij VfB Stuttgart en Borussia Dortmund waren de Amsterdammers blij dat ze het 'diamant oog' aan de clubleiding konden toevoegen. Het bleek echter een dramatische zet van Ajax. Mislintat haalde als technisch directeur meer dan elf spelers binnen en gaf meer dan honderd miljoen euro uit, maar bijna al die spelers werden later te licht bevonden.

Na een dramatische periode waarin Ajax zelfs even onderaan de Eredivisie bungelde werd Mislintat samen met RvC-voorzitter Pier Eringa en coach Maurice Steijn de laan uitgestuurd. Voor de Amsterdammers begon toen het puinruimen. Mislintat deelde zijn aanwinsten dermate hoge salarissen uit dat Ajax financieel instabiel werd en zijn opvolger Alex Kroes het salarishuis moest omgooien. Dat lukte uiteindelijk, maar het zorgde er wel voor dat Ajax lange tijd weinig geld uit kon geven.

Borussia Dortmund

Na zijn periode bij Ajax kon Mislintat weer terecht bij Dortmund, waar hij technisch directeur en hoofd van de scouting werd. Uiteindelijk maakte hij ook zijn periode daar niet vol, want na tien maanden werd hij ook in Dortmund de laan uitgestuurd. Mislintat lag totaal niet op een lijn met de clubleiding en daarom zit hij sinds februari 2025 zonder baan. Daar kan echter snel verandering inkomen.

Dynamo Dresden

Mislintat staat volgens het Duitse BILD op het lijstje om de nieuwe technisch directeur van Dynamo Dresden te worden. De Duitse club ontsloeg onlangs de laatste technisch directeur Thomas Brendel, waardoor die positie nu vrij is. Dynamo Dresden komt sinds dit seizoen uit in de tweede Bundesliga, nadat het team vorig jaar wist te promoveren. De ploeg staat inmiddels zestiende op het tweede niveau van de Duitse competitie en moet er dus alles aan doen om handhaving te bewerkstelligen. Mislintat zou bij aanstelling kunnen helpen door de selectie in de winter te versterken.

