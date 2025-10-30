Topvoetballer Phil Foden was de afgelopen tijd slachtoffer van 'misselijkmakende' roddels op het internet. De aanvaller van Manchester City heeft daarom een leger van advocaten opgetrommeld om de zaak te gaan onderzoeken.

De roddels aan het adres van de 25-jarige Foden waren gericht op zijn gezin. Zo circuleerden er in Engeland de afgelopen weken artikelen met valse berichten dat het zesjarige zoontje van de aanvaller overleden was en dat zijn vierjarige dochter de diagnose kanker had gekregen. De roddels werden gevoed met AI-gegenereerde plaatjes, waarop Foden samen met zijn verloofde aan het huilen was.

Juridische stappen

De nepartikelen waren zo realistisch dat een groot fan-account van Manchester City de roddels oppikte. Hierdoor werd de zoekterm 'Phil Foden' onwijs populair op Google de afgelopen week. Door alle valse geluiden maakte het management van Foden donderdag bekend dat hij bezig is om advocaten aan te stellen om de verspreiders van de roddels te vervolgen.

'Het is misselijkmakend'

De verloofde van Foden, Rebecca Cooke, reageerde op Instagram op de roddels. "We zijn op de hoogte van de pagina's en accounts die deze verhalen verspreiden. Ze zijn volkomen onjuist en zeer verontrustend. Ik snap niet hoe mensen zulke dingen over iemand kunnen verzinnen, vooral niet over kinderen. Het is misselijkmakend", zo schrijft ze.

Cooke komt vervolgens met een geruststellende boodschap. "Het gaat allemaal heel goed met ons. Godzijdank en we danken jullie voor al jullie zorgen. We doen er alles aan om ze te stoppen. Meld alle berichten of pagina's die u tegenkomt en die dergelijke valse verhalen delen."

Foden kan zondag in een belangrijke wedstrijd met zijn voeten reageren op alle 'misselijkmakende' roddels. Manchester City ontvangt dan de nummer twee van Premier League, Bournemouth, in eigen huis.

