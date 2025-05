Moeder Kylian Mbappé schiet in de verdediging: 'Mensen vergeten dat het ons eigen geld is'

Topvoetballer Kylian Mbappé kocht vorig jaar een aandeel in SC Caen, dat nu is gedegradeerd naar de derde divisie. Het nieuwe management probeerde de Franse voetbalclub te redden en wisselde drie keer van trainer, maar aan het einde van het seizoen gaapte er een gat van 15 miljoen euro in de begroting. De aanvaller van Real Madrid kreeg vervolgens veel kritiek te verduren, maar zijn moeder neemt het voor hem op.

Niet alleen de fans, maar ook de spelers zelf uitten hun onvrede over het afgelopen seizoen. Ze beweren dat de club slecht wordt geleid en leggen de schuld bij het nieuwe management. Nu mengt ook de moeder van de Franse topvoetballer Kylian Mbappé, Fayza Lamari, zich in de discussie. In een interview met Ici Normandie benadrukte ze dat ze niet van plan zijn zich terug te trekken uit het project, waarin ze 20 miljoen euro hebben geïnvesteerd.

'Ons eigen geld'

“Ik was woedend toen mensen mij en mijn zoon aanvielen, alsof ze vergaten dat het om ons eigen geld gaat. Ik heb Kylian zelfs gezegd dat we eruit moesten stappen, maar hij heeft me overtuigd dat het de moeite waard is om te blijven. We willen handelen in overeenstemming met onze waarden”, aldus Mbappé’s moeder.

Fouten gemaakt

Ze herinnerde eraan dat ze samen met haar zoon in SC Caen investeerden toen niemand interesse in de club had. Ze besloten de uitdaging aan te gaan en staken er hun eigen geld in. Wel gaf ze toe dat ze bij de leiding van de club waarschijnlijk een paar fouten hebben gemaakt.

“Als je als laatste eindigt en degradeert, is het duidelijk dat je fouten hebt gemaakt. De eerste beslissing die ik als verkeerd beschouw, was al de ondertekening van het contract met de club in augustus. We hebben alles gehaast, vooral wat betreft de spelerswerving, waarbij we sommige spelers misschien te veel hebben betaald en anderen hebben onderschat.”

Reorganisatie

Hoe dan nu verder? “We gaan het budget verdelen en bezuinigen, aangezien de club 10 tot 15 miljoen euro boven zijn stand leefde. Er komt een reorganisatie”, voegde Lamari toe. Ze benadrukte echter dat deze veranderingen tijd kosten.