Pikante tik voor topvoetballer Kylian Mbappé: oud-teamgenoot gaat er vandoor met zijn ex

De Franse topvoetballer Kylian Mbappé (26) had een tijdje iets leuks met de Britse influencer Georgia May Heath (27). De twee werden samen gespot tijdens een etentje in Griekenland en tijdens een vakantie in de Marokkaanse stad Marrakech. Nu lijkt de Britse dame echter samen met een oud-teamgenoot van de Fransman.

Manuel Ugarte (24), de speler van Manchester United, wordt in verband gebracht met de Britse influencer nadat oplettende fans van de Uruguayaanse middenvelder opmerkten dat beiden foto's vanuit hetzelfde (zijn) appartement plaatsten.

Hetzelfde appartement

Fans vermoeden dat de twee samen zijn nadat de TikTok-ster, die 225.000 volgers op Instagram heeft, verschillende stories op haar sociale media plaatste die duidelijk vanuit Ugartes appartement lijken te komen. Op één van de foto's poseert May Heath in een roze pyjama met het bijschrift: "POV: Je hebt de meest dromerige nachtkleding gevonden."

@georgiamayheath op Instagram

Het duurde niet lang voordat fans ontdekten dat Ugarte onlangs ook een foto vanuit hetzelfde appartement in Manchester had gedeeld, waarop hij op de bank zit te kijken naar zijn iPad. Hoe het stel elkaar heeft ontmoet, is momenteel niet bekend. May Heath heeft de afgelopen jaren aanzienlijke online populariteit verworven met haar modellenwerk en video's. Ze heeft meer dan 50.000 volgers op TikTok, waar ze sinds 2019 actief is.

@ugartemanu op Instagram

De foto's die gemaakt zijn vanuit hetzelfde appartement lijken niet het enige bewijs dat de twee nu samen zijn. Ugarte en May Heath volgen elkaar namelijk ook op Instagram.

Oud-teamgenoten

Ugarte speelde vorig seizoen nog samen met Mbappé bij PSG. Afgelopen zomer maakten beide voetballers echter een overstap naar een andere club. De Fransman vertrok naar zijn droomclub Real Madrid, terwijl de Uruguayaanse middenvelder voor ongeveer 50 miljoen euro de overstap naar Manchester United maakte.

Beide spelers zijn inmiddels uitgegroeid tot belangrijke krachten voor hun nieuwe clubs. Zo scoort Mbappé erop los in Madrid, terwijl Ugarte elke week in de basis staat om het middenveld van The Reds te versterken.

