Arne Slot heeft het na de Premier League winst in het eerste jaar bij Liverpool alles behalve makkelijk in zijn tweede jaar. De trainer van The Reds krijgt al een tijd lang kritiek over zich heen, en na het verlies (3-2) bij Bournemouth zaterdagavond is het alleen maar meer geworden. Volgens Spaanse media heeft Liverpool ook een opvallend telefoontje gepleegd, naar de clubloze coach Xabi Alonso.

Alonso is ongeveer twee weken geleden ontslagen bij Real Madrid na de verloren finale van de Spaanse supercup tegen FC Barcelona. De oud-speler van Liverpool liet in 2024 nog aanbiedingen van Bayern München en Liverpool schieten. Hij vond het simpelweg geen goed moment en besloot dat blijven bij Bayer Leverkusen toen de beste keuze was. Uiteindelijk ging hij aan de slag bij Real Madrid, waarbij hij na ruim een half jaar alweer ontslagen is.

Alonso is nu aan het genieten van zijn rust, toch heeft Liverpool zijn zaakwaarnemer gebeld om te kijken of een eventuele overstap aan het eind van het seizoen mogelijk zou zijn, zo meld Spaans nieuwsmedium AS. Wat precies gezegd is in het belletje is niet helemaal duidelijk.

Alonso heeft zelf tussen 2004-2009 vijf seizoenen gevoetbald bij The Reds. Hij is dus al bekend met het magische Anfield en verlangt er misschien zelfs al naar terug. De Spanjaard heeft wel al duidelijk gemaakt dat hij niet zomaar bij de eerste de beste aanbieding ergens wil coachen, hij wil een project krijgen waar hij zelf in gelooft.

Liverpool won in de competitie geen wedstrijd meer sinds het duel met Wolverhampton Wanderers op 27 december 2025 (2-1). In het nieuwe jaar werd er nog niet gewonnen, behalve in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-0). Voor de wedstrijd tegen Bournemouth van zaterdag werd er vier keer achter elkaar gelijk gespeeld in de Engelse Premier League en dat leek ook zaterdag weer te gaan gebeuren. The Cherries pakten echter in de absolute slotfase de zege door een winnende goal van Amine Adli. Het werd 3-2.

