Arne Slot leek de boel eindelijk weer op de rit te hebben bij Liverpool, maar na een reeks van dertien wedstrijden zonder nederlaag ging zijn ploeg zaterdag op dramatische wijze onderuit tegen Bournemouth. De regerend kampioen slikte in de slotseconde een fatale tegengoal. Slot en zijn staf kregen na afloop echter kritiek vanwege een totaal ander moment.

Slot was vorig seizoen nog de gevierde man toen hij Liverpool naar de landstitel leidde, maar dit jaar zit hij in de hoek waar de klappen vallen. Daar zag het aan het begin van deze jaargang niet naar uit, want The Reds wonnen de eerste duels bijna allemaal door een goal in de slotfase. Sindsdien is het echter de omgekeerde wereld, want Liverpool liep de laatste tijd tegen onzettend veel beslissende tegengoals in de extra tijd aan en dat was zaterdag niet anders.

Liverpool knokte zich op bezoek bij Bournemouth terug van een 2-0 achterstand en wilde in de slotminuten nog op zoek gaan naar de winnende. Zoals wel vaker ging het echter alsnog fout door een spelhervatting. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd werd een inworp voor het doel geslingerd en na een ware scrimmage werkte Amine Adli de 3-2 binnen.

Kritiek op Slot na 'amateuristisch' moment

De druiven waren dus zuur voor Liverpool, maar na afloop ging het in de Britse pers niet alleen maar over die late goal. Daar was het vooral een item hoe de ploeg van Slot de 2-0 weg had gegeven. Liverpool incasseerde na een fout van Virgil van Dijk de 1-0 en zeven minuten later was het alweer raak.

Opmerkelijk genoeg stond Liverpool op het moment van die tweede goal met tien man. Niet door een rode kaart, maar door een blessure. Joe Gomez moest uiteindelijk gewisseld worden, maar het duurde uiteindelijk liefst zeven minuten voordat Wataru Endo eindelijk voor hem in het veld kwam. De Japanner stond nog te wachten om in te vallen toen Alex Jimenez de 2-0 maakte.

'Onthutsend om te zien'

Sky Sports-analist Jamie Redknapp vond daar het zijne van: "Je ziet dat hij een vervelende blessure oploopt dus dan geef je hem hooguit twee of drie minuten voordat je probeert te wisselen. Ik vind het onthutsend om te zien dat zoiets tegenwoordig kan gebeuren."

Collega-analist Jamie Carragher, die zijn hele carrière voor Liverpool speelde, legde de schuld gedeeltelijk bij de spelers. "Soms moet je als speler verantwoordelijkheid nemen en denken: wat kunnen we doen? Niemand probeerde de bal uit te spelen zodat er gewisseld kon worden. Ze lieten dat na."

Toch vond hij Slot en zijn assistenten niet vrijuit gaan doordat ze op de bank volgens Carragher te lang bezig waren om Endo aanwijzingen te geven: "Hij vertelde aan zijn spelers dat ze de bal uit moesten spelen terwijl er iemand nog steeds instructies aan het geven was. Het is belangrijk dat je hem in het veld brengt. Doe je trainingspak uit en kom het veld in. Ik noemde het bij rust amateuristisch, het is gewoon niet goed genoeg. Als Endo vier miuten eerder op het veld staat, valt die tweede goal."

