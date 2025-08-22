Mohamed Ihattaren heeft zich nogmaals uitgelaten over zijn keuze voor Marokko als het gaat om interlands. Voor de aanvallende middenvelder is er geen enkele twijfel dat hij ooit het shirt van Oranje aan zal trekken. Wie wel geluk heeft met een interlandswitch, is Curaçao-coach Dick Advocaat.

Eerder liet Ihattaren al weten dat hij voor Marokko uit zal komen als het ooit om een interland zal gaan. Tot nu toe werd hij voor zowel Marokko als Oranje nog niet opgeroepen. Ihattaren vertelt in gesprek met ESPN dat hij zich een 'volbloed Marokkaan' voelt.

'Ik zal nooit een Oranje-shirt aantrekken'

"Ik ga voor het Marokkaanse elftal spelen. Honderd procent", vertelt Ihattaren die geen enkele twijfel heeft over een interlandperiode. " Ik speel voor het Marokkaanse elftal of geen interlands. Nederland is volledig uitgesloten. Dat ik ooit nog een shirt van het Nederlands elftal aan gaat trekken, zal echt nooit gebeuren."

Ook geeft Ihattaren uitleg waarom Oranje voor hem uitgesloten is. Dat heeft ook te maken met de manier waarop hij aangepakt is in Nederland. "De tijd dat het wat minder ging, was heel Nederland tegen je. Dan word je gezien als Marokkaan. Als het goed gaat, ben je een van hen. Dat is hoe ik het heb ervaren. Ik ben volbloed Marokkaans. Ik ben opgegroeid in Nederland. Mijn ouders zijn Marokkaans. De liefde die ik in Marokko heb ervaren van de mensen daar en van de Marokkanen hier is heel anders."

Curaçao

Waar ook een aantal ontwikkelingen zijn op interlandgebied is bij het nationale elftal van Curaçao. Coach Dick Advocaat heeft voor de nieuwe interlandperiode een aantal belangrijke spelers weten te overtuigen voor een interlandswitch. Zo selecteerde de topcoach Shurandy Sambo (Sparta), Riecherdly Bazoer (Konyaspor), Deveron Fonville (FC Dordrecht), Leandro Merencia (jeugd FC Twente/Heracles Almelo), Tommy St. Jago (KV Mechelen), Tahith Chong (Luton Town) en Tyrese Noslin (Telstar) voor de komende interlandperiode.

Advocaat en Curaçao spelen in de komende interlandperiode tegen Trinidad en Tobago, Jamaica en Bermuda. In september begint de ploeg aan de laatste WK-kwalificatieronde van Midden- en Noord-Amerika tegen die landen. De winnaar van die poule van vier pakt een ticket voor het wereldkampioenschap.