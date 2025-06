Voetballer Mohamed Ihattaren heeft onthult voor welk nationaal elftal hij uit wil komen. De middenvelder van RKC Waalwijk had de keuze tussen Nederland en Marokko. Hij heeft zijn besluit genomen, vertelt hij exclusief aan Sportnieuws.nl.

Het is nog afwachten voor de 23-jarige wat de toekomst brengt. Hij wil deze zomer graag een nieuwe stap maken, maar dan moet er wel een geïnteresseerde club zijn. "Er is nu nog vrij weinig bekend, ook voor mij. Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

De voetballer was aanwezig bij Glory 100, waar Jamal Ben Saddik in de ring stond. De Marrokaans-Belgosche kickbokser denkt dat ons buurland ook een prima bestemming voor Ihattaren zou zijn. "Nederland zou top zijn, maar België is ook niet ver van waar ik nu zit", zegt de RKC-speler erover.

"Maar je weet nooit hoe het in de voetbalwereld loopt. De interesse moet er zijn en ze moeten eruit kunnen komen met mijn zaakwaarnemer. Tot die tijd zie ik wel wat er op me af komt", aldus Ihattaren. "Ik geloof dat elke stap een goede voor mij is."

Oranje of Marokko

Eén ding staat inmiddels wel vast voor zijn toekomst, en dat heeft te maken met zijn interlandcarrière. De middenvelder had de keuze uit het Nederlandse en Marokkaanse nationale elftal en heeft zijn besluit genomen. "Ja, het wordt voor mij het Marokkaanse elftal", zegt hij. "Marroko is altijd achter me blijven staan." Ihattaren speelde van 2017 tot 2019 nog in jeugdelftallen van Oranje.

Glory 100

De partij van Ben Saddik, waarvoor Ihattaren in Rotterdam was, werd een grote teleurstelling. De veelbesproken kickbokser moest al in de eerste ronde opgeven vanwege een ernstige blessure aan zijn scheenbeen. De dokter vond het onverantwoord om verder te vechten.

"Ik had het graag anders gezien, maar dit is ook de sportwereld", zegt Ihattaren over de partij tussen Ben Saddik en Sofian Laïdouni. "Soms kan het zo aflopen. Maar voor mij blijft hij een winnaar."