Mohamed Ihattaren heeft meerdere clubs die hem intensief volgen. Dat meldt journalist Ben Jacobs. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk kan zelfs de Champions League in.

De Britse transferjournalist Ben Jacobs van GiveMeSport kwam maandag met meer info over de toekomst van Ihattaren. Op dit moment staat de aanvallende middenvelder nog altijd onder contract bij RKC, maar hij gaf al meermaals aan dat hij deze zomer een transfer wil maken. Volgens Jacobs lijkt dat ook te gaan gebeuren en zijn er meerdere clubs in de markt voor het 23-jarige voormalige toptalent.

Understand Waalwijk attacker Mohamed Ihattaren is drawing interest from Basel, Gent and Sassuolo.



23-year-old likely to move this summer on a permanent transfer.🇳🇱 pic.twitter.com/qjsM1ite0z — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2025

Geïnteresseerde clubs

Eerder werd al bekend dat Fortuna Sittard Ihattaren op de verlanglijst zou hebben staan. De Limburgers zien in hem de ideale vervanger van Alen Halilovic. De Kroaat zit nog altijd bij de selectie van Fortuna, maar de kans lijkt nog altijd groot dat hij een transfer gaat maken deze zomer. Ihattaren moet hem dan vervangen, maar de vraag is of Fortuna op kan boksen tegen de andere clubs met interesse.

Naast Fortuna heeft ook het Italiaanse Sassuolo de middenvelder op de korrel. In de Serie A speelde Ihattaren eerder al voor Juventus en Sampdoria, maar die periodes waren niet succesvol. Sassuolo promoveerde vorig jaar na een jaar afwezigheid terug naar het hoogste Italiaanse niveau.

Ihattaren kan ook nog naar het Belgische KAA Gent. Een club die volgend jaar mee hoopt te doen met de topplekken in de Belgische competitie. Daarnaast kan Ihattaren ook naar het Zwitserse FC Basel. Die club werd afgelopen seizoen kampioen in de Zwitserse competitie en dus wacht komend seizoen een ticket voor de Champions League. Het is nog niet bekend naar welke club de voorkeur van Ihattaren uitgaat.

Statistieken

Vorig jaar leefde Ihattaren op in dienst van RKC Waalwijk. De middenvelder was een belangrijke speler voor de club, maar het lukte hem niet om degradatie af te wenden. Ihattaren maakte vier goals en gaf vijf assists in 27 officiële wedstrijden.