Shanice van de Sanden kent een zeer gelukkige periode. De international van de Oranje Leeuwinnen is verloofd met haar vriendin Tatjana Jempormiasse. Dat deelt de voetbalster met een reeks foto's op Instagram.

Op de beelden is te zien hoe Van de Sanden haar partner ten huwelijk vroeg. "Engaged to my forever", luidt het bijschrift. Het stel krijgt veel felicitaties van (oud-)collega-voetballers zoals Daphne van Domselaar, Caitlin Dijkstra en Lieke Martens. Van de Sanden heeft liefst 285.000 volgers op Instagram.

Van de Sanden is sinds 2020 samen met Jempormiasse. Het stel kreeg in 2023 een dochtertje, Haló Blu. In september maakte het koppel bekend in verwachting te zijn van hun tweede kindje.

Verrassende transfer naar PSV

Onlangs maakte de 97-voudig international nog bekend een contract bij PSV te tekenen. Een opvallend moment, aangezien zij bassispeelster was bij Deportivo Toluca. De Mexicaanse club liet haar transfervrij gaan. De 33-jarige Van de Sanden was al sinds 2016 weg uit Nederland, toen ze bij FC Twente vertrok.

"Ik wilde al een tijdje terug naar Nederland, dus toen PSV kwam was ik meteen enthousiast", zei Van de Sanden toen ze in Eindhoven tekende. "Het is een prachtige club. De afgelopen maanden heb ik het team extra gevolgd en leefde ik direct mee, want het voelde al snel als mijn team. Ik wil prijzen winnen met de meiden, de landstitel pakken." PSV staat momenteel derde in de Eredivisie Vrouwen, achter Ajax en FC Twente.