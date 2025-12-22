Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden (33) zorgt enkele maanden na haar babynieuws opnieuw voor een opvallende verrassing: ze sluit per direct aan bij PSV Vrouwen. De 97-voudig international van de Oranje Leeuwinnen beleefde een exotisch avontuur in Mexico, maar laat die tijd aan zich voorbij gaan om in de Nederlandse competitie haar kwaliteiten te tonen. "Toen was ik meteen enthousiast."

Van de Sanden kwam in het verleden uit voor onder meer FC Twente, Liverpool en VfL Wolfsburg. Bij Lyon beleefde ze echter haar grootste successen door drie keer op rij de Champions League te winnen. De pijlsnelle buitenspeler keerde in mei, na anderhalf jaar afwezigheid, terug bij de Oranje Leeuwinnen. Dit seizoen kwam ze in zestien van de zeventien competitieduels in actie. Tóch kreeg ze groen licht om de tranfervrij de overstap naar PSV te maken. "Ik ben trots", stelt ze.

Babynieuws voor Van de Sanden

Van de Sanden en haar vriendin Tatjana Jempormiasse deelden in september mooi babynieuws: het stel verwacht namelijk hun tweede kindje. De nieuwe speelster van PSV maakte dit bekend via vrolijke foto’s op Instagram. Daarop is te zien hoe Tatjana trots haar babybuik laat zien, versierd met kleurrijke stickers. Onder de post schrijven ze: 'Dankbaar voor opnieuw een zegen'. In 2023 verwelkomden Shanice en Tatjana al hun eerste dochter, Haló Blu, die ook op de foto’s te zien is.

Terugkeer naar Nederland

Bij haar keuze voor een terugkeer naar Nederland zal het heugelijke nieuws ongetwijfeld mee hebben gespeeld. Van de Sanden spreekt in ieder geval van een logische keuze. "Ik wilde al een tijdje terug naar Nederland, dus toen PSV kwam was ik meteen enthousiast. Het is een prachtige club. De afgelopen maanden heb ik het team extra gevolgd en leefde ik direct mee, want het voelde al snel als mijn team. Ik wil prijzen winnen met de meiden, de landstitel pakken."

Ambities blijven aanwezig

Van de Sanden heeft dus zowel bij haar clubs als bij de Oranje Leeuwinnen een carrière waar je niet omheen kunt. Ze debuteerde al op zestienjarige leeftijd in het nationale team. Sindsdien stapelde ze de successen op: het EK-goud in 2017, waarin haar snelheid en flair een ware sensatie vormden, en de zilveren WK-medaille in 2019 na de finale tegen de Verenigde Staten. Met een contract tot 2027 ligt het voor de hand dat Van de Sanden haar zinnen heeft gezet op het WK van dat jaar in Brazilië als mogelijk toetje van haar loopbaan.

Marco Knirsch ziet een 'ontzettend goede voetbalster' in Van de Sanden. "Ze combineert snelheid met techniek en dat maakt haar heel interessant voor het team. Natuurlijk hebben we al een goede voorhoede, maar met haar komst anticiperen we op het vertrek van veel ervaring komende zomer. Shanice is met haar mentaliteit en aanstekelijke energie van grote waarde voor het team en het najagen van onze ambities", besluit de technisch manager van de PSV Vrouwen.