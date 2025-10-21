De interlandperiode voor vrouwen is weer aangebroken. Hiermee keert ook de 'mooiste voetbalster ter wereld', Alisha Lehmann, terug naar eigen bodem. Tijdens een training met het Zwitserse nationale team raakt ze verzeild in een onenigheid met haar assistent. "Even eerlijk, wat is dit?''

Lehmann, wie door veel grote media zoals The Sun wordt bestempeld als de mooiste voetbalster ter wereld, speelt vanaf dit seizoen bij de Italiaanse club FC Como. Ze maakte afgelopen zomer een binnenlandse overstap vanuit Juventus. Daarvoor voetbalde ze van 2018 tot 2024 in Engeland bij West Ham, Everton en Aston Villa. De 26-jarige Zwitserse is door haar uiterlijk razendpopulair op sociale media. Ze is op Instagram verreweg de meest gevolgde vrouwelijke voetballer met 16,3 miljoen volgers.

Discussie tussen Lehman en assistent

Naast een online-ster is Lehmann ook international. Ze kwam tot op heden al 62 keer uit voor haar land. Ook voor aankomende interlandperiode is Lehmann opgenomen in de Zwitserse selectie. Het mediateam van de Zwitserse vrouwen deelde dinsdag een opmerkelijke video op hun Instagram-account.

Op de video zijn een aantal speelsters, waaronder Lehmann, een balletje aan het hooghouden is. Er is te zien dat Lehmann de bal te hoog aanspeelt op assistent-trainer Johan Djourou, voormalig speler van ondermeer Arsenal en Hamburg, waardoor de bal de grond raakt. Hierover ontstaat een discussie: had Djournou de bal met een sprong kunnen aannemen of speelde Lehmann de bal te hoog?

'Ik heb hier geen woorden voor'

Om duidelijkheid te scheppen over de discussie besluit het mediateam een poll te plaatsen via Instagram over wie er gelijk heeft. Als ze de uitslag vervolgens aan het tweetal laten zien, kan de verliezer zijn ogen niet geloven. Zo stemt 76 procent van de volgers dat Lehmann gelijk heeft. "Maar eerlijk mensen, wat is dit?'', reageert Djournou wanneer hij de uitslag ziet. "Ik heb hier geen woorden voor'', vertelt de speelster van FC Como uit blijdschap.

"Wat heb je hier van geleerd?", vraagt Lehmann plaagend aan haar assistent-trainer. "Ik kan niet winnen, dat heb ik geleerd. De mensen thuis houden van jou. Ik maakte nooit kans'', reageerde hij hierop.

Interlandperiode

Komende vrijdag speelt Lehmann met haar Zwitserse ploeggenoten een oefeninterland tegen Canada. Ook de Oranje Leeuwinnen oefenen tegen dit land. Zij doen dat dinsdag 28 oktober in Nijmegen. Dan staat het duel tegen de Canadezen in het teken van het afscheid van recordinternational Sherida Spitse.