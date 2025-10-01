Alisha Lehmann besloot het er volop van te nemen in haar laatste vrije weekend. De 'mooiste voetbalster ter wereld' reisde met vriendinnen af naar München om te genieten van enorme pullen bier op het Oktoberfest.

'Dit weekend met mijn girlies was geweldig', schrijft Lehmann op Instagram. Zij is met haar vriendinnen in lederhosen gekleed en heeft op veel foto's een enorme pul bier vast. De 26-jarige Zwitserse had nog één weekendje om te genieten, want de voetbalcompetitie bij haar nieuwe club staat op het punt van beginnen.

Lehmann speelt sinds dit seizoen voor het Italiaanse Como, dat haar heeft overgenomen van Juventus. Como begint op 5 oktober met een wedstrijd tegen Lazio in de Serie, een week later wacht het duel tegen haar oude club. Lehmann lijkt het enorm naar haar zin te hebben aan het bekende Comomeer, gezien de foto's en video's van de afgelopen weken op haar sociale media.

'Nauwelijks te herkennen'

Lehmann is razend populair op Instagram met liefst 16,4 miljoen volgers. Toch is er de laatste tijd de nodige kritiek op haar uiterlijk, bijvoorbeeld van BILD. Het Duitse medium zocht uit hoe zij er zeven jaar geleden uit zag en dat leverde enorme verschillen op. "Ze is amper nog te herkennen als de Lehmann van vroeger. Dat komt door cosmetische operaties. Ze heeft nu vollere lippen, meer uitstekende wangen, een smallere neus, scherpere gezichtskenmerken en een lager onderste deel van het gezicht."

De krant liet zelfs nog een dokter aan het woord om haar gezicht te analyseren: "Als ik zo naar de beelden kijk, dan vermoed ik een neuscorrectie, het weghalen van vet bij de wangen, fillers bij de lippen en jukbeenderen en een behandeling met botox bij de kauwspieren en dan ook nog een lift van de wenkbrauwen."

Liefdesleven van Alisha Lehmann

Lehmann ging tot mei van dit jaar met Douglas Luiz, de voetballer die ze leerde kennen in hun gezamenlijke periode bij Aston Villa. Zij schreven geschiedenis door als eerste voetbalkoppel een transfer te maken naar Juventus. Dat bleek van korte duur, want ook de Braziliaanse middenvelder is vertrokken uit Turijn. Hij is teruggekeerd naar de Premier League en speelt nu bij Nottingham Forest.