Na Wesley Sneijder zorgt ook Rafael van der Vaart voor verbijstering: 'Het is een schande'

Het Britse medium The Mirror spreek van een 'bizarre tirade' van oud-voetballer Rafael van der Vaart op live televisie. De Nederlandse analist pakte Arsenal-speler Bukayo Saka hard aan na zijn gemiste penalty in het Champions League-duel met Real Madrid.

"Van der Vaart heeft een ongelooflijke aanval gepleegd op Saka", schrijft The Mirror. De Engelse rechtsbuiten miste een penalty voor Arsenal, waarmee hij de score op Bernabeu al vroeg in de wedstrijd had kunnen openen.

Na de 3-0 overwinning van The Gunners in het heenduel, had Saka de hoop van Real Madrid op een comeback in een oogwenk kunnen vernietigen, maar zijn panenka-strafschop werd moeiteloos gestopt door Real-doelman Thibaut Courtois. De Engelsman probeerde de bal met een stift in de linkerhoek te plaatsen, maar dat bleek een eenvoudige prooi voor de Belg. Hierdoor bleef de marge (over twee duels) van Arsenal op drie.

Van der Vaart sprak bij Ziggo vernietigend over de 23-jarige, die al meerdere keren in zijn carrière een cruciale penalty miste. Zo ook in de EK-finale tussen Engeland en Italië in 2021. Dat kwam hem op de nodige haatdragende en zelfs racistische reacties te staan.

'De show stelen'

"Hij denkt hier ik ga hier de show stelen. Het is een schande", zei Van der Vaart. "Hij is een heel normale speler, die elke dag zijn best moet doen. Als Lionel Messi dit doet, dan zegt iedereen: 'dat is niet slim, maar hij heeft het wel bewezen'. Saka denkt dat hij nu al bij de top van de wereld hoort..."

In Engeland hoorden ze de "bizarre beledigingen" van de voormalig Oranje-international aan het adres van Saka ook. "Een vreemde en bittere uitbarsting", noemen de Britse media het. Ze stellen ook dat Van der Vaart bekend staat om zijn controversiële uitspraken. "Maar uiteindelijk lacht Saka als laatst."

Hij scoorde in minuut 65 alsnog het openingsdoelpunt, met een stiftje. Arsenal wist met 2-1 te winnen in Spanje en gaat dus door naar de halve finaless van de Champions League. Daarin neemt de ploeg van Mikel Arteta het op tegen Paris Saint-Germain.

