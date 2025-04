Rafael van der Vaart fileert Arsenal-ster Bukayo Saka na cruciale misser tegen Real Madrid: 'Het is een schande'

Arsenal-ster Bukayo Saka had zijn team in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid vroeg op rozen kunnen schieten. De Engelse rechtsbuiten kreeg een uitgelezen kans om marge naar vier te vergroten, maar faalde vanaf de penaltystip. Ziggo-analist Rafael van der Vaart sprak schande van de actie. "Hij denkt dat hij bij de top van de wereld hoort..."

Arsenal won in het Emirates Stadium op sensationele wijze met 3-0 van Real Madrid, maar als een ploeg bekend staat om remontada's is het De Koninklijke. Na drie minuten leek de recordkampioen van de Champions League al op voorsprong te komen, maar daar stak de grensrechter een stokje voor. Kylian Mbappé scoorde vanuit buitenspelpositie. Enkele minuten later kon Saka zijn ploeg wél rechtmatig op voorsprong schieten vanaf de stip.

Penalty voor Arsenal

In de twaalfde minuut werd scheidsrechter François Letexier plotseling door de VAR naar de zijlijn geroepen vanwege een overtreding van Raul Asencio. De 22-jarige Spanjaard had zijn directe tegenstander vastgegrepen in het strafschopgebied. De VAR concludeerde dat Letexier een duidelijke fout had gemaakt, waardoor de arbiter zijn beslissing moest herzien: strafschop.

Saka had de hoop van Real Madrid op een comeback in een oogwenk kunnen vernietigen, maar zijn strafschop werd moeiteloos gestopt door Real-doelman Thibaut Courtois. De Engelsman probeerde de bal met een stift in de linkerhoek te plaatsen, maar dat bleek een eenvoudige prooi voor de Belg. Hierdoor bleef de marge (over twee duels) van Arsenal op drie.

Volop ongeloof bij Rafael van der Vaart

Ziggo-analist Rafael van der Vaart is keihard voor de jonge buitenspeler. "Hij denkt hier: 'Ik ga hier de show stelen', het is een schande. Hij is een heel normale speler, die elke dag zijn best moet doen. Als Lionel Messi dit doet, dan zegt iedereen: 'dat is niet slim, maar hij heeft het wel bewezen'. Saka denkt dat hij nu al bij de top van de wereld hoort..."

Wéér een belangrijke misser

Saka is een absolute specialist in het nemen van penalty's, maar toch miste hij ook al twee enorm belangrijke strafschoppen. Ditmaal tegen Real Madrid, maar eerder miste hij ook al in de EK-finale tussen Engeland en Italië. Dat kwam hem op de nodige haatdragende en zelfs racistische reacties te staan.

In een open brief liet de 23-jarige ster van Arsenal van zich horen: "Ik hoop dat geen enkel kind of volwassene ooit de haatdragende en kwetsende berichten moet ontvangen die Marcus (Rasfhord), Jadon (Sancho) en ik in onze inbox hebben gekregen. Toen ik miste, wist ik onmiddellijk dat ik dit soort berichten zou krijgen."

Real Madrid - Arsenal

Na de overtuigende 3-0 overwinning in de thuiswedstrijd hoeft Arsenal enkel die voorsprong te verdedigen. In de eerste helft hield de Engelse grootmacht zich sterk staande, ondanks dat Real Madrid al binnen drie minuten een doelpunt afgekeurd zag worden en een toegekende penalty van de Madrilenen op het allerlaatste moment door de VAR werd teruggedraaid. In de 65e minuut prikte Saka wél raak met een schitterende chip. Lang kon Arsenal er niet van genieten, toen het binnen één minuut alweer 1-1 stond.

