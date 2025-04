NAC-speler Sauer reageert op beledigingen van AZ-speler: "Dit kon echt niet door de beugel"

De 19-jarige Slowaak Leo Sauer scoorde donderdag voor NAC in de wedstrijd tegen AZ. De buitenspeler vierde dit op provocerende wijze richting de tegenstander, omdat zijn familie zou zijn beledigd. Na de wedstrijd gaf Sauer uitleg over zijn manier van juichen.

Sauer zijn beslissing om Feyenoord in te ruilen voor NAC blijkt tot nu toe een gouden greep. De huurperiode bij de Bredanaren verloopt tot nu toe boven verwachting. Sauer krijgt volop speeltijd en stond in alle 27 competitiewedstrijden in de basis. Hij is topscorer én meest productieve speler van het team. Onder de tieners voert hij beide ranglijsten aan, zelfs in de hele competitie. Sauer staat op 7 goals en 2 assists.

Antwoord op beledigingen

Ook in de wedstrijd van speelronde 30 tegen AZ Alkmaar (1-1) liet hij van zich horen. In de 75e minuut kopte hij de openingstreffer binnen via een hoekschop. Eerst was er zijn uitbundige manier van juichen, maar daarna richtte hij zich tot AZ-back Denso Kasius. Richting de verdediger maakte de Slowaak het gebaar dat hij kon gaan huilen en dat was niet zonder reden.

Sauer legde zijn opvallende manier van juichen na de wedstrijd uit aan ESPN. "De rechtsback zei iets wat echt niet door de beugel kon. Als ik het jullie zou vertellen, zouden jullie waarschijnlijk nog iets ergers doen. Ik dacht: wacht maar. Dit is mijn antwoord. Hij zei iets over mijn familie, maar ik ga hem niet verraden. Dit soort dingen horen niet thuis op het veld. Wij Slowaken zijn anders, en als je zoiets zegt, krijg je snel een reactie terug."

Sauer baalde alleen dat AZ in de slotfase nog gelijkmaakte en zijn ploeg twee kostbare punten verspeelde. Mexx Meerdink maakte met een geweldige omhaal in de laatste seconden alsnog de 1-1 voor AZ. Desondanks lijkt handhaving in de Eredivisie voor Breda binnen handbereik. De ploeg van coach Carl Hoefkens staat acht punten voor op de nummer achttien Willem II.

Feyenoord

De Slowaakse alleskunner keert na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk terug naar Feyenoord, waar hij volgend seizoen meer speeltijd hoopt te krijgen. Zijn contract loopt tot de zomer van 2028 en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt.nl geschat op 5 miljoen euro.

