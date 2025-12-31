Met nog ruim een half jaar te gaan tot het WK voetbal, maken spelers op een zijspoor soms opvallende keuzes. André Ayew, 120-voudig international van Ghana, maakt vlak voor de jaarwisseling een opvallende transfer naar de Eredivisie. NAC Breda maakt de verrassende melding van de komst van de ervaren aanvaller.

NAC Breda heeft zich versterkt met de ervaren aanvaller André Ayew. De 120-voudig international van Ghana zat sinds afgelopen zomer zonder club, na zijn vertrek bij de Franse Ligue 1-club Le Havre. De 36-jarige Ayew heeft in Breda getekend tot het einde van het seizoen. NAC kan dat contract met een jaar verlengen.

Bijna zeshonderd officiële duels

Ayew kwam eerder in dienst van onder meer Olympique Marseille, Swansea City en West Ham United tot bijna zeshonderd officiële duels. Daarin scoorde hij meer dan 160 keer. In het shirt van het nationale elftal was Ayew 24 keer trefzeker. Ayew heeft ook een voetballende broer, Jordan. Hij is twee jaar jonger dan André en voetbalt in het Engelse Championship bij Leicester City. Ook Jordan is spits. Samen voetballen ze al jaren bij de Ghanese nationale ploeg.

'Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt'

NAC Breda staat na de eerste seizoenshelft laatste in de Eredivisie. "Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt, zowel persoonlijk als in teamverband. Dat vind ik hier bij NAC. We bevinden ons in een situatie waarin alleen handhaving in de Eredivisie telt. Daarin is het mentale aspect misschien wel het allerbelangrijkst", zegt Ayew op de website van zijn nieuwe club.

WK voetbal in aantocht

Voor de 36-jarige André Ayew wordt de grootste uitdaging om NAC in de Eredivisie te houden en tegelijkertijd zichzelf in de kijker te spelen bij Ghana. Het Afrikaanse land plaatste zich voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en is ingedeeld in Groep L bij Engeland, Kroatië en Panama.

