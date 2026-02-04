NEC zet hun goede seizoen voort. De Nijmegenaren hebben de halve finale van de Eurojackpot KNVB-beker bereikt na een 1-0 overwinning op FC Volendam.

NEC is doorgedrongen tot de halve finales van de KNVB-beker. De nummer drie van de Eredivisie was in het eigen Goffertstadion met 1-0 te sterk voor FC Volendam. Sami Ouaissa maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van het duel. De keeper van Volendam claimde dat er een overtreding op hem werd gemaakt, maar de scheidsrechter ging er na een VAR-check niet in mee.

Sano

Bij NEC ging het in aanloop naar het duel in de kwartfinales voornamelijk over middenvelder Kodai Sano. Ajax wilde de Japanner graag overnemen en ook clubs uit Engeland en Duitsland hadden belangstelling. NEC wilde echter niet meewerken aan een transfer, waardoor Sano tegen Volendam gewoon in de basis stond.

Volendam, dat de vijftiende plaats in de Eredivisie bezet, had de overhand in de eerste helft. De ploeg kreeg een aantal mogelijkheden via met name Aurelio Oehlers, maar wist NEC-keeper Jasper Cillessen niet te passeren. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd in de openingsfase van de tweede helft, waarin Sano twee schietkansen kreeg.

Belangrijke rol Cillessen

Trainer Dick Schreuder van NEC bracht na ruim een uur vier wissels, onder wie Bryan Linssen en winteraankoop Willum Willumsson. De wijzigingen betaalden zich tien minuten later uit. Willumsson won een kopduel en de slimme Linssen sprong tegen Volendam-keeper Kayne van Oevelen aan, waarna Ouaissa de geloste bal binnenwerkte: 1-0.

Mawouna Amevor kreeg in de blessuretijd nog een grote kans namens Volendam, maar Cillessen redde knap.