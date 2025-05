Nederlander zorgt voor euforie én chaos bij promotie HSV: zwaargewonden na veldbestorming in Hamburg

Hamburger SV is terug op het hoogste niveau én hoe. De verpletterende 6-1-zege op Ulm zorgde voor bijzondere taferelen in Hamburg, mede dankzij een belangrijke goal van Nederlander Ludovit Reis. Maar wat een droomavond moest zijn, kreeg een dramatische wending: het promotiefeest in het Volksparkstadion escaleerde volledig toen duizenden fans het veld bestormden. Zeker twintig mensen raakten zwaargewond.

De start van de wedstrijd was allesbehalve geruststellend voor HSV. Na amper zeven minuten kwam het al gedegradeerde Ulm verrassend op voorsprong en het dreigde even een nieuw hoofdstuk in het promotietrauma van Hamburg te worden. Maar Reis, de Nederlander die al jaren een vaste waarde is op het middenveld, bracht zijn ploeg vrijwel direct weer op de rails met de 1-1. Het Volksparkstadion ontplofte van opluchting en geloof.

Na de gelijkmaker was er geen houden meer aan. HSV domineerde, creëerde aan de lopende band kansen en ging met een 3-1-voorsprong de rust in. In de tweede helft volgden nog drie doelpunten, waarmee de ploeg de promotie definitief veiligstelde. Voor de fans, jarenlang gekweld door mislukte promotiepogingen, voelde het als pure verlossing. De stormloop richting het veld begon al voor het laatste fluitsignaal.

HSV doet wenkbrauwen fronsen met contract voor geschorste dopingzondaar HSV heeft Mario Vuskovic een nieuw contract gegeven. Dat lijkt op het eerste oog niet zo opvallend, maar dat is het zeker wel. De Kroaat mag over twee jaar pas weer in actie komen voor de club uit Hamburg, nadat hij in 2022 positief testte op doping.

Chaos overschaduwt feest

Wat begon als een spontane vreugde-uitbarsting, liep al snel uit de hand. Duizenden fans betraden het veld, sommigen klommen op doelen, anderen gooiden reclameborden omver. De situatie werd zo onveilig dat politieagenten moesten ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen. Daarbij raakten zeker twintig mensen zwaargewond, van wie één in levensgevaar verkeert. Vijf anderen liepen lichte verwondingen op. De hulpdiensten waren urenlang bezig om de gewonden te stabiliseren en af te voeren.

In een eerste reactie toonde HSV zich diep geschokt. "We vieren sportief succes, maar dit nieuws overschaduwt de avond volledig", aldus een clubwoordvoerder. De burgemeester van Hamburg noemde het incident 'triest en zorgwekkend' en riep op tot een grondig onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen rond de wedstrijd.

Tekst loopt door onder afbeelding

De veldbestorming van de HSV-fans in het Volksparkstadion. ©Getty Images

Seizoensfinale met dubbelslag in zicht

Sportief gezien is de klus nog niet helemaal geklaard. Met één punt voorsprong op FC Köln maakt HSV nog altijd kans op de titel in de 2. Bundesliga. Volgende week wacht de laatste speelronde tegen Greuther Fürth. Maar ongeacht de uitslag van die wedstrijd: HSV is terug in de Bundesliga. Een avond die Hamburg nog lang zal heugen, in vreugde én pijn.

'Afgrijselijke uitspraken' Rafael van der Vaart bereiken Engeland weer: 'Ze zijn allemaal zo dom daar' Oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart heeft weer de aandacht getrokken in Engeland met opvallende uitspraken over de Premier League. Hij liet zich negatief uit over het niveau in de competitie en krijgt nu zelf de wind van voren.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.