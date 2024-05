Nederlanders loodsen Leeds United naar Wembley voor 'wedstrijd van 200 miljoen'

Na een spannende promotiestrijd in het Championship bleef Leeds United (voorlopig) met lege handen achter. Die club moest de play-offs in, terwijl Leicester City en Ipswich Town rechtstreeks promoveerden. Toch komt er ook voor Leeds United een promotieduel, met dank aan de Nederlanders Crysencio Summerville en Joël Piroe.

Leeds United werd in de play-offs gekoppeld aan Norwich City, dat zesde werd in het Championship. Het heenduel op Carrow Road eindigde in 0-0, donderdagavond viel de beslissing op Elland Road, de thuisbasis van Leeds United. Echt spannend werd het niet, want de thuisploeg won met 4-0.

Pitch invasion bij Ipswich Town dat na 22 jaar afwezigheid terugkeert in de Premier League Ipswich Town voetbalt in 2024/25 voor het eerst in 22 jaar weer in de Premier League. Zaterdag dwong de ploeg van trainer en oud-speler Kieran McKenna promotie af naar het hoogste niveau van Engeland. Thuis werd met 2-0 gewonnen van Huddersfield Town, dat op hun beurt degradeerde naar de League One.

Nederlanders belangrijk

Ilia Gruev zette de thuisbasis van Leeds United na zeven minuten al in vuur en vlam. Piroe maakte de feestvreugde in de twintigste minuut nóg groter door de 2-0 te maken. Nog voor rust was het duel beslist door een goal van Georginio Rutter.

Na de pauze voegde ook Summerville zich nog op het scoreformulier. De Nederlander, die stiekem misschien had gehoopt op een plekje in de voorselectie van het Nederlands elftal, zorgde voor het slotakkoord. Summerville liep een voorzet van Junior Firpo en kreeg vervolgens een publiekswissel. Met handschoenen aan kon hij het aanwezige publiek bedanken.

'Wedstrijd van 200 miljoen'

In de finale speelt Leeds United tegen Southampton of West Bromwich Albion. Ook dat heenduel eindigde in 0-0. De finale is op zondag 26 mei. Voor de winnaar ligt een cheque klaar van zo'n 200 miljoen euro klaar, vandaar dat de finale wordt betiteld als 'wedstrijd van 200 miljoen'.