Pitch invasion bij Ipswich Town dat na 22 jaar afwezigheid terugkeert in de Premier League

Ipswich Town voetbalt in 2024/25 voor het eerst in 22 jaar weer in de Premier League. Zaterdag dwong de ploeg van trainer en oud-speler Kieran McKenna promotie af naar het hoogste niveau van Engeland. Thuis werd met 2-0 gewonnen van Huddersfield Town, dat op hun beurt degradeerde naar de League One.

Het was een loeispannende promotiestrijd, waar naast Ipswich Town ook Leicester City en Leeds United in verwikkeld waren. De voorbije maanden was het stuivertje wisselen aan kop van het Championship, maar uiteindelijk bleken Leicester City en Ipswich Town de beste. Leeds United moet de play-offs in, maar verloor ook de laatste wedstrijd van het seizoen van Southampton (1-2), dus was sowieso kansloos.

Voor Ipswich Town is de promotie extra mooi. Niet alleen keren ze na een lange afwezigheid terug in de Premier League, ze zorgen voor back-to-back promoties. Vorig seizoen werd de ploeg tweede in de League One. Wes Burns en Omari Hutchinson zorgden zaterdag voor de doelpunten en groot feest bij fans van The Tractor Boys, waaronder zanger Ed Sheeran en oud-speler Arnold Mühren.

Eindstand Championship

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1. Leicester City 46 31 4 11 97 +59 2. Ipswich Town 46 28 12 6 96 +35 3. Leeds United 46 27 9 10 90 +38 4. Southampton 46 26 9 11 87 +24

De bovenste twee ploegen promoveerden rechtstreeks naar de Premier League, de nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-offs voor één ticket. Dat zijn Leeds United, Southampton, West Bromwich Albion en Norwich City.

Spanning voor degradatie

Overigens was het ook onderin spannend. Daar viel eveneens de beslissing pas tijdens de laatste speelronde, nadat Rotherham United al een tijdje was gedegradeerd. Huddersfield Town en Birmingham City dalen ook naar een niveautje lager, omdat Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday én Plymouth Argyle op de laatste speeldag wonnen.