Noa Lang is los bij Galatasaray. De Nederlander, die in januari Napoli verliet voor de Turkse topclub, moest lang wachten op zijn goals maar maakte in de Champions League dinsdagavond een einde aan die droogte. Daarmee deed hij een landgenoot en Oranje-international veel pijn.

Teun Koopmeiners leek de grote man bij Juventus te worden toen hij zijn eerste twee goals in de Champions League ooit maakte. De Nederlander scoorde twee keer in de eerste helft en zette de Italiaanse topclub op een 2-1 voorsprong in de Turkse heksenketel. Galatasaray - Juventus is een wedstrijd in de tussenronde van de Champions League en dus van groot belang voor de rest van het seizoen.

Eerste goal Lang sinds november

Maar na rust kwam Lang eindelijk los. De voormalig speler van PSV en Ajax maakte de 2-2 én 4-2 voor Galatasaray. Tussendoor had ex-Ajacied Davinson Sanchez de Turken ook al op voorsprong gezet. Voor de 4-2 van Lang kreeg Juventus-invaller Cabal razendsnel twee gele kaarten en moesten de Italianen dus verder met 10 man. Het waren de eerste goals van Lang sinds 22 november, toen hij in dienst van Napoli nog trefzeker was. Sacha Boey maakte tegen tien man een einde aan de hoop van Juventus op een comeback: 5-2.

Return

Voor Koopmeiners waren het pas zijn eerste goals in 23 wedstrijden in de Champions League, ze bleken alleen niks waard in Istanbul. De 26-jarige Lang verliet Napoli vorige maand voor een huurcontract bij de club uit Istanbul. De 27-jarige Koopmeiners is niet altijd basisspeler bij Juventus. Volgende week is de return in Turijn.

