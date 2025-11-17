Islam Makachev kroonde zich zaterdagnacht tot UFC-weltergewichtkampioen en is daarmee de elfde vechter ooit die kampioen is geworden in twee verschillende gewichtsklasses. Na zijn zege kwam een absoluut Nederlands voetbalicoon de zege met hem vieren. Niemand minder dan Clarence Seedorf.

Tijdens UFC 322 in Madison Square Garden te New York ging Makhachev op zoek naar een unieke prestatie. De Russische vechter gaf zijn titel in het lichtgewicht op om weltergewichtkampioen Jack Della Maddalena uit te dagen. Dat deed Makhachev met succes. Hij domineerde de Australiër vijf rondes lang en pakte zijn titel op overtuigende wijze af. De opvolger van UFC-icoon Khabib Nurmagomedov is daarmee zijn leermeester voorbij, aangezien die nooit in twee gewichtsklasses kampioen werd.

Clarence Seedorf

In New York waren een hoop internationale sterren aanwezig voor UFC 322, maar ook een Nederlands voetbalicoon in Seedorf. De voormalig speler van grote clubs als Ajax, AC Milan en Real Madrid was aanwezig om de topvechters op de kaart te bekijken en kwam achteraf de nieuwe kampioen Makhachev nog even feliciteren. Direct werd duidelijk dat dit voor de Rus een enorme eer was.

"Je hebt het geflikt. Geweldig", zegt Seedorf tegen Makhachev. Daarna hebben de twee een gesprekje over voetbal en feliciteert Seedorf ook de entourage van de Rus. Makhachev staat naast vechter ook bekend als voetbalfan en dus is het geen verrassing dat hij Seedorf kent. Ook de populaire influencer Hasbullah was aanwezig en ook hij kreeg de kans om Seedorf te ontmoeten en een hand te geven.

Islam Makhachev, Clarence Seedorf and Hasbulla...The trio you never expected 🤣#UFC322 | Saturday | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/ciHRdx5PjV — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 12, 2025

Anzhi Makachkala

Makachev komt uit de regio Dagestan in Rusland en specifiek uit de stad Makachkala. Die stad werd rond 2012 wereldberoemd toen Russische miljardairs investeerden in de voetbalclub Anzhi Makachkala. Grote spelers als Samuel Eto'o en Roberto Carlos werden naar Rusland gehaald en als trainer werd zelfs Guus Hiddink aangesteld.

Het succes van Anzhi duurde echter niet lang. De miljardairs achter de club konden het financiële plaatje niet bolwerken en de club raakte steeds meer in verval. In 2020 raakte Anzhi de proflicentie kwijt en daarmee verdween de club uit het Russische profvoetbal.