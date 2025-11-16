New York kreeg een avond voorgeschoteld die de geschiedenisboeken in moest, maar het spektakel in Madison Square Garden liep anders dan verwacht. Islam Makhachev schreef met zijn dominante zege op Jack Della Maddalena UFC-historie door zijn tweede wereldtitel te pakken, maar na afloop ging het daar opvallend weinig over. Een massale vechtpartij in het publiek stal de aandacht en wierp een lelijke schaduw over een verder spectaculaire avond.

Makhachev bevestigde opnieuw zijn status als een van de beste vechters ter wereld. De Rus, al jarenlang heer en meester bij de lichtgewichten, stapte een klasse omhoog en maakte korte metten met Della Maddalena. Waar de Australiër binnenkwam met achttien opeenvolgende zeges en meer dan tien jaar ongeslagen was, kwam hij tegen Makhachev nauwelijks aan vechten toe. Met bijna achttien minuten controle op de grond liet de Rus geen twijfel bestaan: de jury hoefde er niet lang over na te denken en gaf hem unaniem de winst.

Masterclass worstelen breekt kampioen

Maddalena stond te boek als een van de meest verfijnde boksers in de UFC, maar kreeg geen moment de ruimte om dat wapen te gebruiken. De eerste takedown viel al na een minuut, en vanaf dat moment zat de Australiër vast in een gevecht dat volledig op Makhachevs voorwaarden werd gevoerd. Elke poging om weg te draaien of op te staan eindigde in een nieuwe takedown.

Tegen het einde van de vierde ronde leek de kampioen leeggestreden en moedeloos, maar hij bereikte wel nog knap de laatste ronde. Een echte ommekeer zat er echter niet meer in. "Dit is een droom", zei een opgeluchte Makhachev na afloop.

Chaos op de tribunes

Naast de kooi ging het er ondertussen minstens zo hard aan toe. Halverwege het evenement ontstond er een flinke vechtpartij in het publiek, vlak naast de octagon. Volgens Amerikaanse media was bokser Dillon Danis betrokken bij het opstootje, nadat hij opnieuw in aanvaring zou zijn gekomen met teamleden van Makhachev.

De twee kampen hebben al langer ruzie en die vete kreeg in New York een nieuw hoofdstuk. Beveiligers moesten ingrijpen om de boel te scheiden. UFC-baas Dana White was na afloop glashelder: "Je zal Dillon Danis nooit meer bij een UFC-gevecht zien."

MASSIVE BRAWL IN THE CROWD WITH DILLON DANIS pic.twitter.com/GKVpcrRYSU — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 16, 2025

Snoeiharde finishes

Op sportief vlak werd het een avond vol snoeiharde finishes. Michael Morales zette zijn ongeslagen status kracht bij met een vernietigende uppercut tegen Sean Brady, terwijl Carlos Prates voor de grootste verrassing zorgde door voormalig kampioen Leon Edwards met één linkerstoot voor het eerst in zijn UFC-loopbaan knock-out te slaan. Ook bij de vrouwen was er sprake van dominantie: Valentina Shevchenko heroverde haar vlieggewichttitel met een ijzersterke masterclass tegen Zhang Weili en bewees op 37-jarige leeftijd nog altijd tot de absolute top te behoren.

De afsluiter kwam van Benoit Saint-Denis, die zijn opmars bij de lichtgewichten indrukwekkend voortzette door Beneil Dariush vroeg in de eerste ronde uit te schakelen met een loeiharde linkerhoek. UFC 322 had het allemaal: historische prestaties in de kooi, brute knock-outs én een nieuw hoofdstuk voor Makhachev. Maar de chaos op de tribunes drukte een onverwachte stempel op de avond.