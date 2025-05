Nederlandse amateurvoetballer (25) gaat broer achterna en verdient eerste profcontract

Amateurvoetballer Delano Asante heeft zijn voetbaldroom waargemaakt. De 25-jarige speler maakt de overstap van Rijnsburgse Boys naar MVV Maastricht. Hij tekent zijn eerste profcontract bij de KKD-club.

Profvoetballer kun je zelfs op latere leeftijd worden, moet Asante gedacht hebben. De buitenspeler was met een doelpunt en een assist belangrijk in de KNVB Beker. Asante viel op bij Rijnsburgse Boys, dat Roda JC versloeg en tegen Feyenoord een doelpunt maakte. Het levert hem een profcontract voor minimaal twee jaar op.

De vele successen van amateurploegen in de beker laten zien dat het niveau in de Tweede Divisie echt niet zoveel onderdoet aan het niveau in de Keuken Kampioen Divisie. Asante speelde zich met zes doelpunten en negen assists in de kijker van de huidige nummer vijftien van de KKD.

Jongere broer

Asante gaat daarmee zijn jongere broer achterna. Tyrese Asante brak door bij ADO Den Haag en voetbalt sinds de zomer van 2024 in Israël voor Maccabi Tel Aviv. Delano Asante stond in de interesse van meerdere clubs, maar koos er bewust voor om de overstap naar MVV te maken. Hij voetbalde zelfs in zijn jeugd ook nog niet voor een profclub.

"Met zijn snelheid, zijn technische bagage en zijn doelpunten en assists ben ik ervan overtuigd dat Delano zich snel populair zal maken bij onze supporters", vertelt technisch manager Ronny van Geneugden aan de clubsite.

Jamie Vardy

De bekendste amateurvoetballer die het op latere leeftijd tot het allerhoogste niveau schopte, is Jamie Vardy. De Engelse spits, die onlangs zijn vertrekt bij Leicester aankondigde, vertrok pas op 25-jarige leeftijd naar Leicester. Hij speelde meer dan 400 wedstrijden voor de Engelse topclub en werd kampioen in de Premier League. Daarnaast schopte hij het tot international.

