Opvallende beelden uit Premier League: Jamie Vardy speelt scheidsrechter na blessure

Een opvallend moment tijdens de Premier League-wedstrijd tussen degradanten Leicester City en Southampton. Na een botsing tussen scheidsrechter David Webb en een speler ging de arbiter naar de grond. Doelpuntenmaker Jamie Vardy wist daar wel raad mee.

Vardy had het Leicester City van trainer Ruud van Nistelrooij in de zeventiende minuut op voorsprong gezet, maar zijn opvallendste moment volgde later in de eerste helft. Webb ging geblesseerd naar het gras en Vardie was er als de kippen bij om zijn fluit te pakken, om zo het spel even stil te leggen. De behandeling duurde wel even, want de eerste helft kreeg maar liefst twaalf minuten extra tijd.

In een duel wat nergens meer om ging, want zowel Leicester als Southampton zijn al zeker van degradatie naar The Championship, kwam de thuisploeg via Jordan Ayew ook nog op een 2-0 voorsprong.

Van kwaad tot erger

Leicester City kent een beroerd seizoen. Nadat trainer Steve Cooper ontslagen werd kwam de club uit bij Ruud van Nistelrooij, die het als interim-trainer van Manchester United best aardig had gedaan.

Met Leicester ging het echter bergafwaarts. De club won amper en het grootste probleem daarvoor lag voorin. The Foxes kwamen amper tot scoren en dan win je natuurlijk geen wedstrijden.

Vooral op bestuurlijk niveau rommelt het bij Leicester, maar ook Van Nistelrooij kan op veel kritiek rekenen. De trainer deed het slechter dan zijn voorganger en kreeg de ploeg eigenlijk nooit aan de praat.

