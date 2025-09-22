Ed Janssen heeft in een onthullende post op LinkedIn een inkijkje gegeven in het leven nadat hij stopte als scheidsrechter in het betaald voetbal. De ex-arbiter spreekt open over het 'zwarte gat' waar ook hij inviel na zijn carrière.

"Nadat mijn carrière als scheidsrechter Betaald Voetbal na 426 officiële wedstrijden stopte bleef er steeds interesse vanuit bedrijven, verenigingen, business-clubs en scholen om daar als gastspreker of het verzorgen van een presentatie te fungeren", begint Janssen aan het verhaal over zijn nieuwe gespreksonderwerp. "Leiderschap, samenwerking, omgaan met agressie, voetbalspelregels en omgaan met druk waren thema's die vaak gevraagd werden. Ik heb nu, onder andere ook door eigen ervaringen, een nieuw thema ontwikkeld: "het zwarte gat."

Janssen vertelt zelf ook over 'het zwarte gat' waar hij inviel na zijn loopbaan. "Hiermee kreeg ik te maken na het stoppen van mijn carrière. Vervelende ervaringen voor zowel mij als mijn gezin waren de gevolgen. Zoals Cruyff als zei: "elk nadeel heb z'n voordeel". Ik heb de gevolgen verwerkt in dit thema."

Andere mensen behoeden

In zijn sessies als gastspreker wil Janssen mensen behoeden voor dat 'zwarte gat'. "Wellicht kunnen mensen, ter voorbereiding op hun eigen pensioen, wat met mijn ervaringen/tips die te maken hebben afscheid nemen van, in dit geval, werk/ondernemerschap. Net zoals bij de andere thema's ga ik op interactieve wijze met toehoorders kijken naar zowel overeenkomsten als verschillen tussen bedrijfsleven en topsport. Dit leidt regelmatig tot mooie nieuwe inzichten."

De 54-jarige Janssen floot op het hoogste niveau in Nederland totdat hij zijn fluit officieel besloot op te bergen. De arbiter voetbalde zelf in de jeugd van VVV Venlo en mocht wedstrijden van de Limburgse club ook niet fluiten. Naast zijn werk als scheidsrechter was Janssen leidinggevende bij een taxibedrijf in Venray. In zijn carrière leidde hij 426 wedstrijden, waarin hij 1100 keer de gele kaart toonde.