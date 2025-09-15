De UEFA heeft bekendgemaakt wie de scheidsrechter is bij PSV - Union Sint-Gillis komende dinsdag in de Champions League. De Engelse topreferee Anthony Taylor krijgt de leiding over het eerste Europese duel van de Eindhovenaren dit seizoen.

Taylor was zondag nog de scheidsrechter die de Manchester Derby in goede banen moest leiden. Een moeilijke dag had hij niet, want de 46-jarige Engelsman deelde geen enkele kaart uit. Hij hoefde alleen maar drie keer naar de middenstip te wijzen, omdat Manchester City met 3-0 won van stadsgenoot Manchester United.

Taylor heeft meerdere topaffiches achter zijn naam staan. In 2022/2023 floot hij de finale van de Europa League en in dat jaar mocht hij ook de Wereldbeker voor Clubs-finale leiden. Eerder was Taylor ook de scheidsrechter bij de UEFA Super Cup, de finale van de Nations League en verschillende FA Cup-finales.

Eerder duel van PSV

Ook had Taylor eerder al eens de leiding over PSV, maar daarvoor moeten we wat verder terug in de archieven. In 2018/2019 floot hij PSV - BATE Borisov in de play-offs voor de Champions League. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. Alleen huidige PSV'ers Mauro Junior en Armando Obispo zaten toen al in de selectie, maar kwamen beiden niet in actie dat duel.

PSV en Union Sint-Gillis nemen het dinsdag al om 18.45 uur tegen elkaar op in de Champions League. Het is de eerste - van de acht - wedstrijden. De ploeg van Peter Bosz komt verder nog in actie tegen Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Daarmee heeft PSV één van de zwaarste programma's van de hele competitie.

Alles over de Champions League

