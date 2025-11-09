Napoli is de koppositie in de Italiaanse Serie A kwijt. De ploeg van Noa lang ging onderuit tegen Bologna, waar Thijs Dallinga de grote man was. Hij maakte een van de twee goals in de 2-0 zege van Bologna.

Napoli heeft 22 punten, net als AC Milan, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Parma. Internazionale en AS Roma, die later zondag nog in actie komen, hebben 21 punten. Bologna heeft door de zege ook 21 punten. Napoli wacht ook nog eens een zwaar programma in de Serie A. Na de interlandperiode neemt de ploeg van Lang het op tegen achtereenvolgens Atalanta Bergamo (thuis), AS Roma (uit) en Juventus (thuis).

Dallinga opende de score in de 50e minuut, het was zijn eerste treffer in de Serie A dit seizoen. Hij kreeg de bal aangespeeld door Nicolo Cambiaghi en schoot laag in de linkerhoek raak. Jhon Lucumi kopte een kwartier later de 2-0 binnen. Noa Lang viel in de tweede helft in bij Napoli. Sam Beukema bleef op de bank.

Noa Lang

Voor Lang is de periode bij Napoli nog niet als heel succesvol gebleken. De 26-jarige buitenspeler maakte afgelopen zomer voor 25 miljoen euro de overstap naar Italië, maar hij heeft nog geen basisplaats kunnen veroveren. Tot nog toe mocht Lang slechts één keer in de basis starten in een Serie A-wedstrijd. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2030. Lang zijn coach Antonio Conte liet zich onlangs al uit over de huidige situatie van de buitenspeler.

"Noa is aan het groeien, vooral op tactisch gebied. Bij PSV kreeg hij vorig jaar veel meer vrijheid en mocht hij vooral aanvallend zijn werk doen. Het moment dat hij kan starten, komt eraan. Noa is namelijk een goede jongen. Ik heb veel over hem gelezen en ook zijn vorige trainer Peter Bosz zei dat het een goede jongen is", vertelde Conte eind oktober op een van zijn persconferenties.

Thijs Dallinga

Dallinga maakte tegen Napoli dus pas zijn eerste treffer van het seizoen, maar de spits is ook niet altijd basisspeler bij Bologna. Hij mocht dit jaar vijf keer in de basis beginnen en scoorde wel al in de Europa League.