Guus Hiddink kwam als trainer in veel bijzondere landen terecht en werkte met veel verschillende culturen. Hij leerde en zag hoe mooi de mensheid kan zijn, wanneer sport de verbindende factor is. Hij deelt anekdotes over bidden in het vliegtuig en kansen geven aan oud-spelers. "Er was nooit een probleem zoals we die nu soms zien."

"De kleedkamer is net de samenleving", dat is iets wat erg vaak gezegd wordt over de voetballerij. In de professionele kleedkamer zitten vaak spelers uit verschillende landen en verschillende achtergronden. Dat is ook zo in het amateurvoetbal waar verschillende klasses samenkomen. Robert Maaskant maakte dit als trainer in het klein mee, maar Guus Hiddink heeft ook tal van anekdotes over deze 'verbroedering'.

In het vliegtuig met Anzhi

Hij kwam in de gekste landen; van Zuid-Korea tot aan de diepste krochten van Rusland. Hij was daar niet alleen bondscoach maar was ook trainer van het ondertussen alweer verdwenen FC Anzhi Makhachkala. Een club die zich binnen de kortste keren tot de Europa League knokte, maar ondertussen al drie jaar geen licentie meer heeft. "Er speelden sterren van Roberto Carlos en Samuel Eto'o tot aan Boussoufa", omschrijft Hiddink.

"Allerlei kleur, geloven en ook wat jongens uit Makhachkala. Dat waren moslims. Dat ging altijd goed met elkaar. Ze zochten elkaar op en omhelsden elkaar. Natuurlijk maakten zij ook ruzie zoals dat met voetbal wel eens kan, maar altijd op een goede manier. Er was nooit een probleem zoals dat we nu wel zien."

Bidden

Hiddink doelt op het denken in groepen, en verkeerd denken over elkaars overtuigingen. "Nee, in het vliegtuig bijvoorbeeld: gingen de moslimjongens om 17.00 uur met het gezicht naar Mekka bidden. Prima, dat gebeurde dan in het gangpad. Dan moest Roberto Carlos even naar het toilet en liep hij gewoon even over de jongens heen. Nieman die zich daaraan stoorde", omschrijft hij. Iedereen stapten letterlijk over de verschillen heen.

Kansen geven

Hiddink maakte wel vaker mee hoe jongens uit verschillende gebieden het goed deden. Zo nam hij ook wel eens spelers mee. Uit Zuid-Korea nam hij Park Ji-Sung en Lee Jong-pyo mee naar PSV. "Maar ze moeten het wel zelf doen, hè." En dat deden ze. "Ze wilden het liefst direct naar de Premier League, daar is heel Azië op ingesteld. Ik vertelde ze die tussenstap te nemen en even later halen ze die Premier League ook. Ze spreken mij soms nog eens aan: als ik deze stap niet had genomen dan was ik nu hier in Korea trainer geweest van de tweede divisie."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink (78) te gast. Hij vertelt veel over zijn rijke carrière maar ook over andere zaken waar hij zich mee bezig houdt. Zo vindt hij dat de politiek veel meer met sport moet doen, en moeten er meer Nederlandse trainers weer aan het werk gaan.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in het vak van de trainer, hoe belangrijk de omgang met spelers is en hoe Hiddink zelfs de moeilijkste types voor zich won. Ook deelt hij leuke anekdotes over een rondootje met Sjaak Swart en grappen met René van der Gijp.