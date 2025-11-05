Voormalig toptrainer Henk ten Cate dook niet lang geleden plots op in de bekende misdaadserie Sleepers op Videoland. De Nederlandse topacteur en co-regisseur van de serie, Robert de Hoog, vertelt nu hoe hij de coach wist te strikken voor de rol in de serie.

Het was een van de grote verrassingen in het tweede seizoen van de serie Sleepers. Naast hoofdrolspelers De Hoog en Teun Kuilboer had ook Ten Cate een rol in de serie. De oud-trainer van Chelsea, Barcelona (beide assistent) en Ajax speelde een norse politieagent die onderzoek deed naar een misdaad in de serie. In de Cor Potcast onthult De Hoog nu hoe erbij kwam om Ten Cate te polsen voor de rol in zijn serie.

Nieuw castlid gespot in Sleepers 👀 Wie heeft Henk ten Cate al in actie gezien als Jan-Willem? 🔥 #Sleepers pic.twitter.com/UuLPFEpM1y — Videoland (@Videoland) December 22, 2023

'Hij dacht dat we hem voor de gek hielden'

De Hoog schetst dat hij een bepaalde rol had verzonnen in de serie en dat hij in de poule met Nederlandse acteurs geen type kon vinden die die rol goed kon vertolken. Vervolgens keek hij het programma Rondo en zag hij Ten Cate zitten, van wie de acteur direct zag dat hij geknipt was voor die rol. "Mijn producent heeft hem toen gebeld, maar in eerste instantie dacht hij de hele tijd dat hij voor de gek gehouden werd", onthult De Hoog.

Omdat Ten Cate De Hoog niet geloofde, moest de acteur zijn contacten uit de voetbalwereld aanspreken om de coach toch te overtuigen. "Via Robert Maaskant zijn we toen toch bij hem gekomen en toen ben ik uiteindelijk naar zijn huis gegaan." De Hoog legde vervolgens de rol uit aan Ten Cate, die gelukkig het eerste seizoen wel had gezien en onder de indruk was. De coach bleek vervolgens zeer enthousiast en kwam gelijk met ideeën kom de rol een nog leukere invulling te geven.

Ook in het acteren zelf bleek Ten Cate een natuurtalent. De ex-trainer begreep direct wat nodig was om een goede acteerprestatie neer te zetten en hij wende snel aan een omgeving van acteurs die plots anders zijn als de camera aangaat. De Hoog denkt dat dit ook kwam doordat Ten Cate het als trainer gewend is om om te gaan met mensen.