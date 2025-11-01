Wout Weghorst is al weken onderwerp van gesprek. En niet alleen vanwege zijn voetbalkunsten, ook door zijn acteertalent. De bekroonde acteur Robert de Hoog liet zich kritisch uit over het gedrag van de Ajacied.

"Zie je voetballers veel acteren?", vroeg Bart Vriends, oud-speler van Sparta en tegenwoordig actief bij Adelaide United, aan De Hoog in de Cor Potcast. "Ja, en ook vaak slecht acteren." De acteur van Mocro Maffia haalt daarbij het beruchte duel tussen Weghorst en Wouter Goes aan, onlangs bij Ajax - AZ. De spits van de thuisploeg zag toen een goal afgekeurd worden wegens een elleboogstoot aan de verdediger.

"Die gaat dan een beetje staan spelen dat hij niks doet…", verzuchtte De Hoog. "Vroeger had je nog wel eens spelers in de Premier League, zo’n Paul Scholes bijvoorbeeld, die konden een trap krijgen om vervolgens verder te voetballen. Nu denk ik wel eens: decadent, verwend. En ik denk ook dat je niet goed genoeg bent, als je dat nodig hebt", oordeelde de acteur.

Met de uitleg van Weghorst dat Goes tegen zijn uitgestoken elleboog aanliep kan De Hoog weinig. "Dan denk ik: own het", reageerde hij. "Als je kijkt naar rugbywedstrijden, waar ze elkaar dwarslaesies trappen en vervolgens elkaar knuffelen. Dat vind ik vet."

Over Goes was hij een stuk meer te spreken. "Ik vind het wel grappig. Hij moet niet te ver gaan daarmee", waarschuwde De Hoog, "maar hij brengt toch de tegenstanders uit het lood en uiteindelijk wordt die goal afgekeurd."

Bekroonde acteur

De Hoog kan alles weten over goed of slecht acteren. In 2008 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn rol in de telefilm Skin, waarin hij Frankie speelde. Daarnaast speelde hij de hoofdrol in Nova Zembla en nam zijn populariteit toe door de rol van 'Tatta' in Mocro Maffia.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.