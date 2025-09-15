Emanuel Emegha heeft zich niet populair gemaakt bij de aanhang van RSC Strasbourg. De spits kondigde deze week een transfer naar Chelsea aan en daardoor besloot een deel van de aanhang zich tegen de Nederlander te keren.

Emegha en Chelsea maakten vrijdag de overstap van de Nederlander naar Londen officieel. Dit gebeurde niet per direct. Emegha zal pas in 2026 aansluiten bij The Blues. Er was veel interesse in de talentvolle spits die goed aan het seizoen begonnen is met drie goals uit vier wedstrijden. Dat hij juist naar Chelsea vertrekt is niet raar, aangezien de Londense club een samenwerking heeft met Strasbourg. Beide teams hebben dezelfde eigenaar, de Amerikaanse multimiljonair Todd Boehly.

'Geef je aanvoerdersband terug'

Die transfer is bij de fans niet in goede aarde gevallen, zo bleek zondag tijdens de wedstrijd tegen promovendus Le Havre. Emegha, aanvoerder van Strasbourg, werd regelmatig uitgefloten als hij de bal kreeg. Daarnaast was er door een deel van de supporters een spandoek getoond waarin de spits werd beledigd.

Op het spandoek stond geschreven: 'Pion van de Blueco (Chelsea). Geef na het wisselen van je shirt, nu ook je aanvoerdersband terug'. Emegha kon de fans niet de mond snoeren door te scoren, want alleen Joaquin Panichelli scoorde bij de 1-0 overwinning van Strasbourg op Le Havre.

C’est donc eux qui ont sifflé Emegha à la remise du prix…

Après le Keller Bashing, le Emegha Bashing. 🤮

L’ingratitude à son summum #UBout #FsrcsOut #KCBout #PariserOut #RCSAHAC pic.twitter.com/SfWnFZlxNA — Le Baron Bleu (@lebaron_bleu) September 14, 2025

'Hij blijft mijn aanvoerder'

Strasbourg-trainer Liam Rosenior liet zich na afloop uit over de actie van zijn eigen fans. De coach was absoluut niet te spreken over de spandoeken. "Emegha was er kapot van, net als ik. Die negatieve spandoeken over een van de beste spelers van vorig jaar is voor mij echt onacceptabel. Mijn spelers verdienen veel beter. Zij verdienen deze behandeling niet."

Rosenior liet ook weten of hij gehoor gaat geven aan de wens van de supporters. Het antwoord is zeer duidelijk: nee. "Het zal niets veranderen, want ik blijf trots op mijn spelers. En Emegha blijft aanvoerder zolang hij hier is." Strasbourg gaat op 2 oktober hun eerste Europese wedstrijd spelen van het seizoen in de Conference League tegen Slovan Bratislava.