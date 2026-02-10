Donyell Malen bewijst zich meer en meer als grote kandidaat voor bondscoach Ronald Koeman om hem mee te nemen naar het WK voetbal komende zomer. De Nederlandse aanvaller koos voor een tijdelijke uitleenbeurt aan AS Roma en speelt in Italië de sterren van de hemel. Maandagavond werd hij met twee goals tegen Cagliari weer de man van de wedstrijd. Tot grote vreugde van zijn trainer Gian Piero Gasperini.

Gasperini stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken na de komst van Donyell Malen bij AS Roma. De aanvaller scoorde direct twee keer in de overwinning op Cagliari. "Hij is een type Gianluca Vialli", jubelde zijn trainer. "Ik ben ervan overtuigd dat Malen dit seizoen een hoop doelpunten zal maken, dus we moeten weten hoe we hem goed kunnen bedienen, passend bij zijn kwaliteiten. Nu hebben we kwaliteit in de aanval die moeilijk te stoppen is."

Marco van Basten

In zijn interview na de wedstrijd werd Malen gevraagd of hij in de voetsporen wilde treden van de grootste Nederlandse legende in de Serie A, Marco van Basten. Malen bloosde bij de vergelijking. Gasperini: "Van Basten was fysiek ook heel anders, maar ik zie meer overeenkomsten met Vialli – in zijn kracht, de beweging om zich los te maken van verdedigers, de diagonale rushes in de vrije ruimtes. Er zit iets van het Vialli-type in hem."

Gehuurd van Aston Villa

De 27-jarige Malen verliet Aston Villa vorige maand voor AS Roma, dat hem huurt maar ook een optie tot koop heeft bedongen. Hij heeft nu drie keer gescoord in vier competitieduels voor zijn nieuwe club. Malen ging in de slotfase onder luid applaus naar de kant. Devyne Rensch bleef op de bank bij de thuisploeg. AS Roma staat vijfde in de Serie A, met een slechter doelsaldo dan het als vierde geklasseerde Juventus.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.