Twee Nederlandse voetballers stalen maandagavond de hoofdrol in de Serie A. Donyell Malen deed zijn nieuwe club pijn na een vrije trap van een veelbesproken landgenoot.

Udinese heeft maandag in eigen huis een verrassende 1-0 overwinning geboekt op AS Roma in de de Serie A. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam voort uit een bizarre vrije trap van Jurgen Ekkelenkamp.

Veelbesproken moment

De Nederlandse middenvelder leek vanuit een onmogelijke afstand direct op het doel te willen schieten. Na zijn trap toucheerde de bal de schouder van Roma-aanvaller Malen. Hierdoor werd de bal van richting veranderd en was de Romeinse doelman Mile Svilar kansloos.

Later in de wedstrijd schoot Ekkelenkamp bijna nóg een directe vrije trap raak. Deze werd wel op spectaculaire wijze gepareerd door de keeper. De 25-jarige voetballer, die inmiddels al anderhalf jaar in Italië speelt, is vooral bekend door één wedstrijd die hij namens Ajax speelde. Ekkelenkamp werd in 2019 onderwerp van gesprek, nadat hij in de allerlaatste minuut van een Champions League-wedstrijd als jeugdspeler op een opvallende manier Cristiano Ronaldo tegen de vlakte legde om een counter te voorkomen.

Zure wedstrijd voor Malen

Voor zijn landgenoot Malen had de wedstrijd dus wel een zuur randje. Hij dompelde zijn kersverse club in rouw door zijn aanraking na de vrije trap van Ekkelenkamp. Het was pas de derde wedstrijd van de Oranje-international bij zijn nieuwe werkgever. Roma huurde de aanvaller afgelopen winter van Aston Villa. De Italiaanse club heeft echter een optie tot koop. Malen was in zijn tweede wedstrijd in de Serie al trefzeker. Ook tegen Udinese kreeg hij een grote kans om te scoren.

