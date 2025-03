Nederlandse topvoetbalster komt met bijzonder boek: 'De afgelopen vier jaar waren heftig'

Oud-voetbalster Anouk Hoogendijk heeft een nieuwe uitdaging. Het voormalig boegbeeld is al jarenlang gestopt op de voetbalvelden, maar hoopt op een andere manier nu een inspiratie te zijn voor veel vrouwen. Ze schrijft namelijk een boek over een opvallend, maar voor velen herkenbaar onderwerp.

Hoogendijk brengt op 17 juni het boek Slaap mama slaap uit. Het onderwerp laat zich raden: Hoogendijk werd vier jaar geleden moeder en kan sindsdien de slaap nauwelijks meer vatten. De inmiddels 39-jarige moeder heeft samen met haar partner Pieter Verhoeven twee kinderen: Sonny (4) en Jip (1). Mede door hen is er veel veranderd in huize Hoogendijk, zeker qua slaapritme.

Vier uur per nacht

Nog altijd slaapt Hoogendijk pakweg een uurtje of vier per nacht. "De afgelopen vier jaar waren heftig", stelt ze dan ook. "Maar ik heb ook zoveel geleerd; vooral over mijzelf. Ik hoop dat dit boek een steun kan zijn voor ouders in dezelfde situatie."

Oranje Leeuwinnen 'met brede lach op hun gezicht', ondanks 'mislukken' Nations League-doelstelling De Oranje Leeuwinnen sloten de eerste Nations League-reeks van 2025 af met een zege op Schotland, maar bondscoach Andries Jonker was 'maar gematigd tevreden'. Dat zei hij na afloop van de wedstrijd op Hampden Park via een online persconferentie.

Het is overigens niet het eerste boek van Hoogendijk. Eerder werkte ze samen met sportjournalist en biograaf Vincent de Vries en bracht ze het boek Balverliefd uit.

103 interlands voor Oranje

Hoogendijk was jarenlang een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenvoetbal, vlak voordat de écht grote successen zoals de EK-winst in 2017 en de WK-finale van 2019 werden bereikt. Als speelster kwam ze in Nederland uit voor SV Saestrum, FC Utrecht en Ajax. Bij de laatstgenoemde clubs deed ze dat verdeeld over twee periodes. Ook was ze kortstondig actief voor Bristol Acadamy en Arsenal. Voor Oranje speelde ze liefst 103 interlands.

Oud-topvoetbalster Anouk Hoogendijk ligt niet meer wakker van nieuwe hobbysport: 'Zegt mijn vriend ook héél vaak' Voormalig topvoetbalster Anouk Hoogendijk deed jarenlang alles voor haar sportcarrière. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt ze over haar leven daarbuiten. Na haar voetbalpensioen wilde ze nieuwe dingen ontdekken en weer genieten. "De laatste jaren begon me dat wel op te breken."

Belangrijke strafschop

Voetballiefhebbers kunnen één moment van Hoogendijk ongetwijfeld voor de geest halen. In de zomer van 2009 haalde Nederland sensationeel de halve finales van het EK voetbal. Dat gebeurde na een zenuwslopende strafschoppenserie in de kwartfinale tegen Frankrijk. Hoogendijk, die in 2004 debuteerde, benutte de beslissende pingel. Na haar sportloopbaan bleef ze in beeld, want ze verscheen onder meer als analist bij de NOS en in programma's als Expeditie Robinson, Dancing with the Starts en Marble Mania.