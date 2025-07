Daags nadat ze haar twijfels over haar toekomst als voetbalster uitsprak, heeft Lieke Martens een opvallende boodschap voor de wereld. De Nederlandse voetbalster maakt bekend per direct te stoppen bij haar club PSG. "De tijd is gekomen om gedag te zeggen tegen deze fantastische club", laat ze weten op Instagram.

Na drie seizoenen in dienst van de Franse topclub zet de 32-jarige Martens een punt achter haar hoofdstuk bij PSG. "Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen om dit hoofdstuk in mijn carrière zo speciaal te maken. Een speciaal dankjewel gaat uit naar het bestuur en de staf van PSG, voor de ongelofelijke steun en het begrip tijdens mijn zwangerschap." Martens kreeg eerder dit jaar met oud-keeper van Ajax Benjamin van Leer haar eerste kind; zoon Lowen Erbe van Leer.

'De belangrijkste periode van mijn leven'

Een dag voor haar openhartige boodschap op Instagram sprak Martens zich al uit over haar toekomst als voetbalster. Ze kan en kon privé en werk niet meer goed combineren. Of het afscheid bij PSG ook meteen haar afscheid van het voetbal is, maakt ze niet bekend.

Haar club PSG wenst haar in ieder geval veel geluk met haar 'verdere carrière en privéleven', wat zou duiden dat het nog niet helemaal klaar is. "Bedankt voor het aan mijn zijde staan en de steun tijdens de belangrijkste periode van mijn leven toen ik moeder werd", is Martens dankbaar.

'Een absoluut voorbeeld'

"De club is een absoluut voorbeeld in het vrouwenvoetbal en in de steun van vrouwenrechten. Bedankt voor al het vertrouwen, de liefde en de herinneringen. Bedankt voor alles", sluit Martens af met veel hartjes.

Ze was eerder al gestopt als international van de Oranje Leeuwinnen, nadat ze daar jarenlang één van de boegbeelden van was. Met haar ploeggenoten werd ze in 2017 Europees kampioen in eigen land. Op het huidige EK in Zwitserland is ze er niet bij.

