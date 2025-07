Lieke Martens (32) staat voor een belangrijk keerpunt in haar carrière. De Nederlandse topaanvaller heeft mogelijk haar laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. In een openhartig gesprek geeft ze aan dat haar toekomst in het voetbal nog onzeker is, vooral nu ze moeder is geworden en de balans tussen sport en privé haar hoogste prioriteit is.

Martens staat op een kruispunt: haar contract bij Paris Saint-Germain is namelijk afgelopen en een nieuw contract is nog niet in zicht. "Alles moet perfect zijn, wil ik doorgaan met voetballen", vertelde ze openhartig bij NOS. "Ik weet niet of dat perfecte plaatje nog komt. Er zijn aanbiedingen, maar de prioriteiten zijn veranderd", is Martens eerlijk.

'Ik wil een heel goede moeder zijn'

Vier maanden geleden werd ze moeder van haar zoontje Lowen, een gebeurtenis die haar blik op het leven en haar carrière heeft veranderd. "Ik ben samen met Benjamin (Van Leer, voormalig doelman, red.) heel blij, we zitten op een goede plek en het gaat heel goed. Ik wil een heel goede moeder zijn voor Lowen", aldus Martens. Die nieuwe rol vraagt veel aandacht en tijd, wat de overwegingen rondom haar voetbalcarrière extra zwaar maakt.

Martens vertelde erover in de televisiestudio, waar ze als analist aanschoof voor het EK voor vrouwen. Vorig jaar nam ze al afscheid als international van Oranje na 160 interlands. Het beste jaar uit haar carrière beleefde ze in 2017, toen ze met Oranje Europees kampioen werd en werd verkozen tot beste speelster van het toernooi én de wereld. Over haar loopbaan is Martens duidelijk: "Ik ben een heel tevreden vrouw. Ik heb tot nu toe een mooie carrière gehad." Martens speelde lange tijd voor Barcelona voordat ze transfereerde naar PSG.

'Dat was echt next level'

Na een indrukwekkende loopbaan stond Martens vorig jaar stil bij een nieuw hoofdstuk: het moederschap. De bevalling en de eerste maanden met haar zoontje Lowen waren pittiger dan ze had verwacht. "Elf uur lang alleen maar pijn, zonder pijnstilling, dat was echt next level", vertelt ze eerder. Toch gaf ze niet op en vond langzaam haar weg terug naar het veld. "Na drie maanden stond ik alweer op het veld, ik ben geen pieper, gewoon gaan."

Hoewel haar herstel goed verloopt, merkt ze nog wel dat haar lichaam tijd nodig heeft, vooral haar buikspieren zijn nog niet helemaal terug. En wat ze het meeste gemist heeft? "Steak tartare, dat was het eerste wat ik at na de geboorte van Lowen."

EK voetbal

Martens volgt het EK dit jaar vanuit de televisiestudio als analist, een bijzondere rol voor de voormalig sterspeler van de Oranje Leeuwinnen. Terwijl zij de wedstrijden nauwgezet bekijkt, zien de Leeuwinnen er uitstekend uit in hun eerste duel. Nederland begon het toernooi met een overtuigende 3-0 overwinning op Wales.

Na een moeizame start brak Vivianne Miedema de ban met haar honderdste interlandgoal, een emotioneel hoogtepunt voor de spits. In de tweede helft maakten Victoria Pelova en Aniek Nouwen het verschil en bouwden zij de voorsprong uit. Ondanks een afgekeurd doelpunt van Lineth Beerensteyn was de zege nooit echt in gevaar, wat vertrouwen geeft voor de komende zware poulewedstrijden tegen Engeland en Frankrijk.

