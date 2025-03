Nederlandse trainer deelt aangrijpende details van werken tijdens Oekraïense oorlog: 'Dat houdt me op de been'

Marino Pusic is even in Nederland. De Nederlandse trainer met Kroatisch-Bosnische roots schoof aan bij 'Carrie op Vrijdag' om over een beladen onderwerp te praten. Pusic is namelijk werkzaam bij Shakhtar Donetsk in Oekraïne, waar het al vijf jaar lang oorlog is.

Zijn club zit eigenlijk al sinds 2014 zonder thuisbasis vanwege de Russisch-Oekraïense oorlog. Shakhtar Donetsk is in woorden van Pusic 'een reizende club zonder thuis'. "Al onze thuiswedstrijden spelen we in onze beleving thuis, maar in principe spelen we altijd alles uit. Dat is op zich al een bijzondere ervaring", erkent hij.

Marino Pusic mag opnieuw feestvieren: Shakhtar Donetsk wint ook de beker in Oekraïne Marino Pusic heeft met Shakhtar Donetsk de dubbel in Oekraïne gewonnen. De coach pakte vier dagen geleden al de landstitel met zijn team. De voormalig assistent van Feyenoord is pas zeven maanden trainer van de Oekraïense club.

"Al het reizen is een enorme aanslag op de spelers. We verliezen veel tijd aan herstel en trainingsarbeid, dus dat is een uitdaging op zich. Maar dat is niets in vergelijking met dat een wedstrijd wordt onderbroken omdat er een aanslag heeft plaatsgevonden", stelt de voormalig assistent van Arne Slot.

Schuilen in een bunker

Vier keer overkwam het Pusic en zijn team tijdens een wedstrijd dat ze naar een schuilkelder moesten. "Twee waren wel echt heftig. Dan zit je ongeveer 3,5 uur in een schuilkelder en kan je de wedstrijd niet uitspelen", deelt hij zijn verhaal.

Voor een uitwedstrijd naar Kryvy Rih (uitspraak Krivoj Rog) maakte Pusic iets heel heftigs mee. "Toen was ons hotel kapot gebombardeerd met heel veel slachtoffers. Voor hetzelfde geld hadden wij daar gezeten en waren wij morsdood geweest. Zo simpel ligt dat. Dan is het een enorme uitdaging om iedereen dusdanig te motiveren om die wedstrijd te gaan spelen en er heen te reizen", aldus Pusic.

Kelders zijn er heel divers volgens Pusic: in het stadion of nabijgelegen gebouwen. "Je voelt je er een stukje veiliger, maar tegelijkertijd ook weer niet. Je ziet heel veel spelers en stafleden die daar zitten te wachten en dan vraag je je af wat ben ik hier in godsnaam aan het doen?"

Bewuste keuze

Toch heeft heeft met zijn volle verstand de keuze gemaakt, maar de 'praktijk is weerbarstiger dan de verhalen die je hoort' volgens hem. "Maar de wijze waarop we samen functioneren, we zijn een soort reizende familie, de omstandigheden waar we mee moeten dealen…", gaat hij verder.

"Het is ons helaas ook overkomen dat spelers naasten zijn verloren. Dat zijn allemaal elementen die wel zorgen voor een bepaalde verbondenheid met de club en mensen. Dan ben ik als kapitein de laatste die het schip gaat verlaten."

Nog niet klaar bij Shakhtar

Pusic is naar eigen zeggen 'nog niet klaar' bij Shakhtar. "Ondanks alle omstandigheden heb ik het heel erg naar mijn zin. Dat uit zich vooral in de omgaan met mensen en in de samenwerking. Dat houdt me op de been."

In zijn eerste seizoen won Pusic de dubbel, dit jaar draait het wat moeizamer. Koploper Dynamo Kyiv heeft tien punten meer dan Shakhtar, dat derde staat. De ploeg die oorspronkelijk uit Donetsk komt, heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.