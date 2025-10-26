Een bijzondere dag voor Micky van de Ven. De Nederlandse verdediger scoorde tweemaal tegen Everton en hielp zo zijn club Tottenham Hotspur naar de derde plek in de Premier League. Het was de eerste nederlaag ooit van Everton in het nieuwe stadion.

De ongeslagen status van Everton in het Hill Dickinson Stadion, de opvolger van het historische Goodison Park, is op de 9e speeldag van de Premier League op bizarre wijze ten einde gekomen. Een zware 0-3 nederlaag thuis tegen Tottenham was het pijnlijke resultaat.

Micky van de Ven, de centrale verdediger en aanvoerder, ontpopte zich tot de held van de Londenaren. Hij tekende voor een dubbelslag (19’ en 45+6’) in de eerste helft, waarmee hij het team van Thomas Frank stevig op weg hielp naar de overwinning. De Nederlandse verdediger is de eerste speler sinds Jan Vertonghen in 2013 die twee keer scoorde in één wedstrijd voor de Spurs. Een ongekende prestatie.

Prestatie Tottenham

Pape Matar Sarr, die het veld inkwam voor Mohammed Kudus, bezegelde de overwinning voor Tottenham. De club stijgt hiermee naar de 3e plaats in de competitie met 17 punten, één minder dan Bournemouth en vijf minder dan koploper Arsenal.

Voor Everton was dit de tweede opeenvolgende nederlaag in de competitie, waardoor het team is afgezakt naar de 14e positie. Een dieptepunt voor de club.

Alles over de Premier League

