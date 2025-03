Nederlandse voetballer schrikt van 'levensgevaarlijke' situatie: 'Misschien zijn ze suïcidaal'

Bart Vriends verblijft inmiddels ruim driekwart jaar in Australië. De Nederlandse centrale verdediger ruilde afgelopen zomer Sparta in voor een avontuur bij Adelaide United. Daar maakt de 33-jarige Vriends het nodige mee.

Dat komt ter sprake in de Cor Potcast, die hij maakt met oud-voetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. In de laatste aflevering komt de kangoeroe, het nationale symbool van Australië, ter sprake. "Het is niet normaal, het is echt levensgevaarlijk", schetst Vriends nadat duidelijk wordt dat hij regelmatig dode kangoeroes tegen komt.

'Misschien zijn ze suïcidaal'

"Als die kangoeroes over het veld huppelen, is dat wel mooi en bijzonder om te zien. Zeker omdat het heel erg bij Australië past. Maar het zijn schemerdieren, dus als het een beetje donker wordt hebben ze de neiging om langs de kant van de weg te verzamelen", gaat hij verder.

"Vogels of eenden die reageren gewoon op auto’s, maar die kangoeroes springen gewoon voor je auto. Of ze zijn suïcidaal, dat is optie 1", grapt hij. "Of ze hebben geen enkele sensor voor de auto’s die aan komen rijden. Volgens mij komen ze ook op licht af, dus trekt het ze juist aan", denkt Vriends.

Eigen ervaringen

Volgens Vriends zorgt het voor een 'dystopisch gevoel'. "Om de twee- of driehonderd meter ligt er een dode kangoeroe op of naast de weg." Zelf maakte hij ook bijna een aanrijding mee. "Ik heb - ik overdrijf niet - volledig in de ankers moeten gaan om er eentje te omzeilen", blikt hij terug. Vriends wilde uitwijken voor het dier, maar die werkte niet mee. "Dus ik moest echt vól in de rem."

Vriends zegt dat het 'effe schrikken' was, maar 'niet ongebruikelijk'. "Je ziet ze om de haverklap daar op de grond liggen. Het is voor het beeld wel afgrijselijk."