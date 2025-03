Nederlandse voetballers blijken na uitgebreid onderzoek het liefste van heel Europa

Nergens in Europa zijn er lievere voetballers te vinden dan in Nederland en dan met name in de Eredivisie. Dat heeft uitgebreid onderzoek van statistiekenbureau CIES naar wedstrijden in de competitie uitgewezen.

Het bureau heeft een jaar lang wereldwijd 63 competities onderzocht en daar zitten ook nagenoeg alle Europese topcompetities bij, waaronder de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarbij keek het naar hoeveel overtredingen er elke wedstrijd gemaakt worden en hoeveel gele kaarten er worden uitgedeeld.

Liefste voetballers van Europa

Uit dat onderzoek is duidelijk geworden dat de voetballers in Nederland de liefste van heel Europa te zijn. Er is namelijk geen enkele Europese competitie waar minder overtredingen per wedstrijd worden gemaakt dan in de Eredivisie. Gemiddeld moeten de scheidsrechter 19,9 keer per wedstrijd fluiten voor een overtreding. Wereldwijd ligt dat gemiddelde alleen in Australië (19,7) lager.

In de Keuken Kampioen Divisie gaat het er iets harder aan toe, want daar wordt er in elk duel gemiddeld 24 keer gefloten voor een overtreding. Dat is overigens nog altijd een stuk minder dan in de Servische competitie. Daar moeten scheidsrechters liefst 31 keer op hun fluit blazen voor een vergrijp.

Minste kaarten van Europa

Ook wat betreft het aantal gele kaarten per wedstrijd kan geen enkele Europese competitie aan de Eredivisie tippen. Scheidsrechters delen gemiddeld 3,3 kaart per wedstrijd en dat aantal ligt in de rest van het continent hoger. Zo worden er in Griekenland zelfs bijna zes kaarten per due uitgedeeld.

Bas Nijhuis-effect

Dat het aantal kaarten per wedstrijd laag ligt in Nederland, komt overigens niet volledig door de voetballers zelf. Er zijn namelijk maar een aantal Europese competities waarin scheidsrechter minder snel een prent uitdelen. In de Eredivisie geven arbiters gemiddeld voor één van elke acht overtredingen een kaart en in de Keuken Kampioen Divisie doen ze dat zelfs maar eenmaal per negen overtredingen.

Wereldwijd maken alleen scheidsrechters in Japan het nog bonter, want zij delen gemiddeld voor elke tien overtredingen een gele kaart uit. Chili spant aan de andere kant van het spectrum de kroon: de arbiters geven daar een kaart voor elke vijf overtredingen. In het Zuid-Amerikaanse land lijkt er dus nog geen sprake van een 'Bas Nijhuis-effect'.

