'Alles was fout': keiharde kritiek van oud-topscheids op Dennis Higler, die 'alle geloofwaardigheid kwijt is'

Dennis Higler is dé hoofdrolspeler van het afgelopen Eredivisieweekend, in negatieve zin welteverstaan. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende merkt op dat de arbiter de wedstrijd tussen Ajax en AZ volledig liet escaleren. "Dan raak je je geloofwaardigheid héél snel kwijt", stelt hij tegenover Sportnieuws.nl.

Higler maakt de afgelopen jaren de nodige vlieguren in de Eredivisie, maar zelfs in zijn beste vorm komt hij te kort om in de top te fluiten. "Het is gewoon bekend dat hij geen topscheids is, dat is de laatste jaren wel gebleken", steekt Van der Ende van wal. "Het is hem alleen niet kwalijk te nemen dat hij dit duel moet leiden. Hij zegt natuurlijk niet tegen de KNVB: 'Nee, Ajax - AZ is te moeilijk voor mij'. De mensen die hem hebben aangesteld, moeten zich achter hun oren krabben."

'Onvoldoende en héél inconsequent'

De oud-leidsman, die ruim achthonderd duels floot, merkt op dat Higler 'héél snel al zijn geloofwaardigheid verloor'. "Het was gewoon onvoldoende en héél inconsequent. Taylor kreeg na 22 minuten een terechte gele kaart, maar dan moet je dat natuurlijk ook zo beoordelen bij een zelfde soort overtreding van de tegenpartij. Dat werd nagelaten. Dan raak je heel snel al je geloofwaardigheid kwijt. Hij had gewoon een aantal heel vreemde beslissingen die het wedstrijdverloop een ander beeld hebben gegeven."

Slechte beslissing van Higler

Het algehele optreden van de arbiter was ondermaats. Echter de tweede gele kaart van AZ-verdediger Alexandre Penetra, voor een vermeende overtreding op Brian Brobbey, voelde als een doorn in het oog. "Dat heeft Higler totaal verkeerd geïnterpreteerd, waargenomen en besloten. Alles was fout bij deze beslissing."

Van der Ende is echter vooral kritisch op het gebruik van de VAR. "Hij zegt: 'Sorry ik kan het niet meer terugdraaien', maar de VAR had hier überhaupt nooit iets mogen doen. Het gaat hier niet om een directe rode kaart, dus zij moeten hier afblijven en dat is dus heel vreemd. Daar moeten ze bij de KNVB eens naar kijken. Dit is een verkeerde beslissing, dus dan ben je dusdanig betrokken bij het spelverloop. Dat kan gewoon écht niet. De VAR móét hier kunnen ingrijpen."

Herpakken en door

De voormalig toparbiter erkent dat het moeilijk is als je weet dat je een fout hebt gemaakt. "Dan moet je heel sterk in je schoenen staan en jezelf herpakken. Dat is eigenlijk hetzelfde als een speler een eigen doelpunt maakt of een te korte terugspeelbal. Dat is vallen en zo snel mogelijk weer opstaan", gaat Van der Ende verder.

En hoe was de reactie van Higler? "Hij oogde stoïcijns, maar misschien brandt hij wel als een vulkaan van binnen. Daar ken ik hem ook niet goed genoeg voor. Misschien neemt hij wel een extra borreltje om in slaap te komen", sluit hij lachend af.

Alles over Eredivisie

