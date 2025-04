Nederlandse voormalig Manchester United-trainer haalt vernietigend uit: 'Hij heeft iedereen teleurgesteld'

René Meulensteen, voormalig assistent van Sir Alex Ferguson, is bikkelhard over de prestaties en het gedrag van Alejandro Garnacho, de buitenspeler van Manchester United. De Nederlander heeft louter negatieve woorden over voor de Argentijn.

Voormalig Manchester United-assistent-trainer Meulensteen, die onder Sir Alex Ferguson drie Premier League-titels en de Champions League won, was ontzettend kritisch op zijn oude club na de 0-1 nederlaag tegen Nottingham Forest eerder deze week.

De Nederlander stelt dat Man United een blunder heeft begaan door Elanga, die de enige goal van de wedstrijd maakte, te laten gaan en de Argentijn Garnacho te behouden. "Om eerlijk te zijn, was ik nooit echt onder de indruk van hem (Garnacho red.). Ik denk dat er soms een probleem is met zijn persoonlijkheid en karakter", verklaarde hij tegenover Poker Firma.

Teleurstelling op teleurstelling

"Ik vond hem wel aardig toen hij begon en dat Argentijnse vuur in zich had, maar dat is helemaal verdwenen. Hij heeft zichzelf en zijn familie teleurgesteld. Hij heeft zijn club teleurgesteld, want hij haalt niet het maximale uit zijn talent. Ik zie niets in hem. Het belangrijkste voor hem is nu te begrijpen waar hij goed in is en waar hij slecht in is. Hij kan niet opboksen tegen andere spelers, hij is niet snel genoeg en hij werkt niet hard genoeg. Dus, waar is hij dan wel goed in?", vraagt Meulensteen zich af.

Niet de volgende Ronaldo

"Hij moet dat ontdekken en laten zien, in plaats van te proberen de volgende Ronaldo te worden. Want op dit moment lijkt hij voor mij gewoon een Ronaldo-fanboy die liever hoogtepunten maakt voor social media dan wedstrijden te winnen en deze club weer groot te maken", legt hij uit, en vraagt hem te stoppen met juichen zoals de Portugees.

'Niet volwassen'

"Hij speelt niet als een volwassene en hij gedraagt zich zeker niet als een volwassene. Hij moet eens goed in de spiegel kijken en tegen zichzelf zeggen dat hij moet stoppen met denken dat hij de volgende Ronaldo wordt. Dat zal hij nooit worden, dus hij moet accepteren dat hij hard moet werken voor een fatsoenlijke carrière", aldus Meulensteen, die eraan herinnert dat ze in zijn tijd jonge spelers als Giggs hadden, die zich al als mannen gedroegen.

"We kunnen niet langer het excuus gebruiken dat Garnacho jong is. Hij is niet meer jong, in ieder geval niet in het voetbal. Hij wordt in de zomer 21 en voor je het weet is hij 30. Hij moet dat beseffen en beginnen met presteren. Topspelers zoals Ryan Giggs werden niet als jong beschouwd toen ze 21 waren. Garnacho mag dan onvolwassen zijn, maar hij is niet meer jong en het is een grote teleurstelling dat hij niets laat zien", besluit Meulensteen.