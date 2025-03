Neymar wederom onder vuur in Brazilië: 'Aanvaller bedroog zwangere vriendin op feest met 20 escorts'

Op het veld is de carrière van Neymar weer in rustiger vaarwater nu hij terug is bij zijn jeugdclub Santos, maar privé is er weer een schandaal naar buiten gekomen. De Braziliaanse topvoetballer zou vreemd zijn gegaan op zijn zwangere vriendin.

Volgens de Braziliaanse krant Leo Dias is Neymar over de scheef gegaan tijdens een feest in Sao Paulo. Daar zou de Braziliaanse speler omringd zijn door twintig escorts en hij zou daar niet alleen gefeest hebben met de dames. Neymar zou zijn zwangere vriendin hebben bedrogen tijdens het feest. De twee hebben allebei nog niet gereageerd op de aantijgingen aan het adres van de aanvaller.

Hevige kritiek op 'onprofessionele' Neymar in Brazilië na missen kraker tegen Memphis Depay De fans van Santos zijn nú al niet blij met Neymar. De grote ster speelde afgelopen zondag niet mee in de belangrijkste wedstrijd sinds zijn terugkeer, tegen het Corinthians van Memphis Depay. Neymar zou last hebben, maar dat vinden de supporters van Santos niet rijmen met zijn gedrag van de afgelopen dagen.

Bizar contract

Neymar is al meerdere malen betrokken geweest bij een seksschandaal, waardoor er volgens BILD in 2023 een bizar contract is opgesteld tussen hem en zijn vriendin. In het contract zou Neymar permissie hebben gekregen om het met andere vrouwen te doen. De Braziliaan moet zich dan wel aan een aantal regels houden. Hij mag de vrouwen niet op de mond zoenen, hij moet een condoom gebruiken en de affaires mogen niet publiekelijk worden gemaakt. Overtreedt hij één van deze regels, dan moet Neymar vijf miljoen Braziliaanse reaal overmaken naar zijn vrouw.

Vriendin

De vriendin van Neymar is de dertigjarige Bruna Biancardi. Zij is op dit moment in verwachting van haar tweede kind met de Braziliaanse sterspeler. In Brazilië is Biancardi een bekende influencer die inmiddels 13,5 miljoen volgers heeft op haar Instagram-pagina.

Santos

In de winterse transferperiode maakte Neymar transfervrij zijn langverwachte terugkeer bij Santos. Bij de Braziliaanse club werd de buitenspeler een ware internetsensatie, waarmee hij zijn droomtransfer naar FC Barcelona verdiende. In het Braziliaanse staatskampioenschap, Campeonato Paulista, staat de teller voor Neymar op drie goals en drie assists in zeven officiële wedstrijden.