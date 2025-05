Nieuwe artiest voor uniek FC Barcelona-shirt in El Clásico onthuld: rapper geeft ook concert voor de wedstrijd

Het is inmiddels een traditie in El Clásico: FC Barcelona speelt het duel tegen Real Madrid in La Liga in een speciaal shirt, in samenwerking met een muziekartiest. Dit keer is de eer weggelegd voor een Amerikaanse rapper.

FC Barcelona speelt op 11 mei in het eigen stadion tegen Real Madrid met het logo van rapper Travis Scott op het shirt. Het speciale tricot van de Spaanse koploper is een gevolg van de samenwerking met hoofdsponsor en streamingdienst Spotify. De voetbalsters van Barcelona spelen een week later de thuiswedstrijd tegen Athletic Club met het logo van Scott.

Het is niet de eerste keer dat het logo van een rapartiest te zien is op het tenue. In seizoen 2022/23 was de Canadese Drake de gelukkige.

Barcelona speelde de afgelopen jaren ook al wedstrijden met de logo's van artiesten Rosalía, The Rolling Stones, Karol G en Coldplay op het shirt. Scott geeft een dag voor de wedstrijd tegen Real Madrid ook een concert in de Catalaanse stad.

Titelstrijd

El Clásico is van cruciaal belang in de titelstrijd in La Liga. Barcelona heeft met nog vijf wedstrijden te gaan 4 punten voorsprong op nummer 2 Real Madrid. De ploeg van Oranje-international Frenkie de Jong staat ook in de halve finales van de Champions League en won afgelopen zondag de Spaanse beker.

