Teamgenoot van Frenkie de Jong geeft cruciaal voorbeeld aan PSV-spelers: gaat dit groot probleem oplossen?

Jules Koundé, de Franse verdediger van FC Barcelona, had de reputatie regelmatig te laat te komen, maar hij heeft daar nu een oplossing voor gevonden. Dit idee zou ook goed van pas kunnen komen enkele PSV-spelers.

PSV-speler Ismael Saibari was dit seizoen al meerdere keren niet op tijd aanwezig. Uiteindelijk kreeg hij in maart een pijnlijke sanctie te verduren voor het steeds te laat komen. De Marokkaanse international was te laat voor een teamafspraak voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal, waarop trainer Peter Bosz besloot hem buiten de selectie te laten.

Ook Malik Tillman heeft de nodige problemen met op tijd komen. Zo werd hij vorige week om die reden buiten de selectie gelaten voor het uitduel met FC Twente (dat met 3-1 werd gewonnen).

Niet alleen bij PSV

Maar niet alleen bij PSV hebben spelers moeite met stiptheid. Zo is ook FC Barcelona-verdediger Jules Koundé dit seizoen meermaals te laat gekomen bij een wedstrijdbespreking, tot grote ergernis van coach Hansi Flick, die hem daarom op de bank zette in de wedstrijd tegen Rayo Vallecano in februari.

"Het is een duidelijke regel en is niet moeilijk", zei de Duitse coach er destijds doen over. "Het gaat niet alleen om mij, het gaat om respect voor de spelers, de club en de fans."

Oplossing

De teamgenoot van Frenkie de Jong had door dat hij een probleem had, en schakelde daarom hulp in om ervoor te zorgen dat het niet meer zou gebeuren. Volgens de Catalaanse krant Mundo Deportivo wordt de Fransman tegenwoordig een kwartier vóór aanvang van een teammeeting gewaarschuwd door iemand van de beveiliging bij Barça.

Hopelijk kijken Saibari en Tillman mee naar het voorbeeld van Koundé, en schakelen ze een soortgelijke oplossing in. Dan zal er geen gedoe meer zijn met stiptheid.

Blessure

Koundé nam het op woensdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League op tegen het Inter Milan van Denzel Dumfries. In de spectaculaire wedstrijd wisten beide ploegen drie keer het net te vinden, waardoor alles nog open ligt in de return. Helaas voor Barça en Koundé liep de Franse verdediger een hamstringblessure op, waardoor hij de tweede wedstrijd tegen Inter niet kan meedoen. Dat meldt de club op haar website.

