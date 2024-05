Nieuwe club voor Donny van de Beek? Zaakwaarnemer heeft duidelijke boodschap voor Ajax

De loopbaan van Donny van de Beek is sinds zijn vertrek bij Ajax behoorlijk in het slop geraakt. Bij Manchester United kwam de middenvelder er niet aan te pas en ook verhuurbeurten aan Everton en Eintracht Frankfurt leverden geen succes op. Zaakwaarnemer Guido Albers heeft voor deze zomer een duidelijk doel.

De inmiddels 27-jarige Van de Beek staat nog onder contract bij Manchester United en zou dus terug moeten keren naar Engeland. Als het aan Albers ligt, is dat maar zeer tijdelijk. "Ik zou het liefst een club in Spanje of Italië voor hem vinden", aldus de ervaren zaakwaarnemer bij ESPN.

Hans Kraay probeert nog over een terugkeer naar Ajax een optie is voor Van de Beek. "Nee, nu niet", is Albers duidelijk. Kraay geeft aan dat de 19-voudig Oranje-international de afgelopen jaren wel goed verdiend heeft in het buitenland. "Zo'n zes tot zeven miljoen euro per jaar. Hij heeft nu genoeg verdiend, ga weer lekker voetballen, lekker bij Ajax."

"Het gaat niet om geld", zegt Albers reageert Van de Beek. "Het gaat om voetbal. Donny moet terug naar de basis. De Premier League is nu geen goede keuze voor hem. Hij moet naar een club die goed voetbal speelt." En Ajax wordt het dus niet, bevestigt hij nogmaals.

Van de Beek kwam tussen 2015 en 2020 tot 175 wedstrijden in het eerste van Ajax, daarin scoorde hij 41 keer. In de vier seizoenen in het buitenland die volgden, kwam hij mede als gevolg van blessureleed tot slechts 74 duels en drie doelpunten.