Mees Hilgers heeft wellicht zijn laatste wedstrijd voor FC Twente al gespeeld. De 24-jarige verdediger is deze week geblesseerd geraakt op de training en komt de rest van het seizoen niet meer in actie.

Hilgers heeft volgens De Telegraaf zijn kruisband afgescheurd. Hier staat een herstel voor van negen maanden, waardoor de verdediger er waarschijnlijk het hele seizoen uit ligt. Hilgers zal eerst onder het mes moeten, waarna hij daarna aan zijn revalidatie kan beginnen.

Rampseizoen

Het is sowieso al een rampseizoen voor Hilgers. De verdediger was de afgelopen seizoenen een vaste waarde in de defensie van de club uit Enschede. Hij mikte afgelopen zomer op een transfer, mede door de gelimiteerde afkoopsom in zijn contract. Zover kwam het echter niet.

Twente legde vervolgens een nieuw contract neer bij Hilgers, maar dit legde de verdediger naast zich neer. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2026 en wilde dit niet verlengen. De club besloot hem daarom niet meer bij de wedstrijdselectie te zetten. Dit seizoen maakte Hilgers nog geen enkele officiële speelminuut. Er werd door beide partijen gemikt op een transfer in de winterse transferperiode, maar dat gaat door de blessure niet meer lukken.

Mede door de blessure lijkt Hilgers zijn laatste wedstrijd voor FC Twente al gespeeld te hebben. Hij kwam tot 132 duels voor de Tukkers, waarin hij vier keer scoorde en twee keer een assist gaf. Zonder Hilgers neemt FC Twente het dit weekend op tegen FC Groningen in de Euroborg.