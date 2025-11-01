Paul Bosvelt is ondertussen al een tijdje met voetbalpensioen, maar heeft als speler een rijke carrière gehad. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten viel hij op. Arnold Bruggink deelt een hilarische anekdote over Bosvelt in zijn periode bij FC Twente. "Die trainer was zo'n Oost-Duitser, die verstond geen Nederlands..."

Arnold Bruggink was te gast in Sportnieuws.nl De Maaskantine en krijgt van Robert Maaskant de vraag wat nou zijn mooiste herinnering was in het voetbal. Hij moet lang nadenken, want er is zat gebeurd in zijn carrière. "Wat wel veel indruk op mij heeft gemaakt is een moment met Paul Bosvelt", begint hij.

Paul Bosvelt op de training

De oud technisch man van onder andere Go Ahead Eagles was als voetballer actief bij FC Twente, Feyenoord én Manchester City en speelde voor Oranje. "Ik heb met Paul gespeed twee periodes, in eerste instantie bij Twente. Ik was toen heel jong en toen kwam Paul bij Twente. Hans Meijer was onze trainer, dat was echt zo'n Oost-Duitse trainer, die verstond natuurlijk geen Nederlands", bouwt hij de spanning op.

Dan vertelt hij een heerlijke anekdote over Bosvelt bij die bewuste trainer. "We waren aan het trainen en Meijer zei op een gegeven moment tegen Paul Bosvelt, 'laat je maar vallen naar het middenveld', in het Duits. Hij moest dus natuurlijk naar het middenveld inzakken, maar Paul hobbelt zo naar het middenveld toe en neemt me toch een duik over de middellijn... Iedereen lag in een scheur, maar Meijer begreep daar natuurlijk niks van", lacht Bruggink.

Bosvelt bij City

Bosvelt staat wel meer bekend om zijn streken, onder andere bij Manchester CIty vrat hij genoeg uit. Zo nam hij wat jongens eens mee de stad in, toen werd Robbie Fowler door de tabloids in de krant gezet met een sigaar, bier en vrouwen. Bosvelt was er ook bij en kreeg een preek van de trainer, vertelde hij eerder tegen De Stentor. "Ik gooide het maar op een stukje teambuilding, en het werkte ook", zei hij destijds.

"Paul was natuurlijk sowieso de koning daarin. Die was wat dat betreft fantastisch. Het zijn natuurlijk ontelbare situaties", eindigde Bruggink over zijn oud-teamgenoot.

